創科實業 （0669）創一個月新高 前景分析+上望目標 股市 17:47 2022/08/17 分享： 分享： 創科實業 （00669） 股價今日高開突破100天綫後愈升愈有，收市報XX元，升xx%。獨立股評人盧嘉偉（Reed）指出走勢由7月初向好，8月中已經升穿50天綫，反映升勢已經確立。未來走勢仍然需要視乎房地產行業發展及美國相經濟數據。未有貨可以等待股價回落95－97元水平才吸納。足本分析→【按此】 **港股能否守兩萬？重溫《開市追揸沽》拆解一周走勢** 責任編輯：袁曉聰 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 華虹半導體博短綫反彈操作 前景走勢+目標價分析 今日 華虹半導體博短綫反彈操作 前景走勢+目標價分析 中國電信（0728）派息逾8厘 績後操作話你知買入位及食糊價 今日 中國電信（0728）派息逾8厘 績後操作話你知買入位及食糊價 快手（01024）創一個月新低 績前部署咩位可買 今日 快手（01024）創一個月新低 績前部署咩位可買 萬洲國際（0288） 半年多賺逾三成 上望目標+止蝕位分析 今日 萬洲國際（0288） 半年多賺逾三成 上望目標+止蝕位分析 美團可吸納博反彈？水位有幾多怎操作 今日 美團可吸納博反彈？水位有幾多怎操作 分析指標 技術分析 市況分析 個股分析 市場動向 創科實業（00669）