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創科實業 （0669）創一個月新高 前景分析+上望目標

股市 17:47 2022/08/17

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創科實業 （00669） 股價今日高開突破100天綫後愈升愈有，收市報XX元，升xx%。獨立股評人盧嘉偉（Reed）指出走勢由7月初向好，8月中已經升穿50天綫，反映升勢已經確立。未來走勢仍然需要視乎房地產行業發展及美國相經濟數據。未有貨可以等待股價回落95－97元水平才吸納。足本分析→【按此

**港股能否守兩萬？重溫《開市追揸沽》拆解一周走勢**

責任編輯：袁曉聰  

欄名 : 3分鐘睇股

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