▲ 【芯片大戰】報告：美國幾乎批准所有對華科技出口 半導體設備出口不跌反增

中美近年關係惡化，美國高調限制華為、中芯國際 （00981） 等中國大型企業取得先進芯片或芯片製造設計，惟外電引述數據指，美國商務部去年幾乎批准所有科技產品出口至中國，當中半導體製造設備出口金額更增至接近70億美元，較前一年50多億美元增加。

華爾街日報引述分析報告指，美國2020年對華出口總額約1250億美元，當中只有不足0.5%需要獲得商務部許可，而美國商務部批出當中94%或2562宗科技出口申請。於2021年，該比率下跌至88%，但報道指出比例變動受制於分類問題而難妥以直接比較，舉例如被歸類為「原樣發回（returned without action）」的申請未有計入成功申請，但有關申請只代表申請的結果是不確定。

報道引述多名美國專家或前官員，認為美國商務部官員不恰當地將商業利益置於國家安全利益之上，認為有必要緊急修改監管制度以應對來自北京方面的威脅。

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編輯：麥德銘