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C朗轉會傳聞滿天飛 本尊IG留言：專訪解畫

環球社會熱點 14:05 2022/08/17

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效力英超球會曼聯的葡萄牙球星C朗拿度今年夏天屢次傳出轉會消息，惟至今仍未離隊。C朗疑似不勝轉會傳言煩擾，在社交網站Instagram留言，表明未來數周出爐的訪問將會解釋一切。

C朗渡假帶愛車出遊 1600萬超跑竟被保鑣撞毀 【下一頁】

C朗「代言」英國健身室？交2500元月費可陪佢操肌 【下一頁】

夏天轉會窗開啟後，曼聯（Manchester United）球星C朗（Critiano Ronaldo）已傳出因球會今年失去歐聯資格而尋求離隊。C朗先後與多支歐洲大球會傳出「緋聞」，但大多已被證實屬假消息。

IG帳戶cr7.o_lendario周三（17日）發文，為C朗近日傳言加盟西甲強隊馬德里體育會（Atletico de Madrid）澄清。C朗本尊在文中留言，指未來數周公布的訪問將揭曉真相，控訴媒體講大話，更指過去大量傳聞只有小部分消息正確。

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曼聯新領隊坦赫格（Erik ten Hag）與球會此前堅稱，C朗屬非賣品。但上周末聯賽大敗予賓福特（Brentford）後，有指坦赫格受夠C朗對球隊的負面影響，球會願意聆聽任何報價。據悉曼聯仍希望賣出高價，亦不打算與C朗提前解約。

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責任編輯：吳漢培

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