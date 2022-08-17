【四川限電】蘋果供應商BOE：將調整四川業務　4條屏幕生產線影響有限

▲ 熱浪席捲全中國，四川省政府下令當地所有工廠關閉6天，包括Intel、蘋果（Apple）供應商富士康和京東方（BOE）等工廠都受影響。（法新社資料圖片）

熱浪席捲全中國，四川省政府下令當地所有工廠關閉6天，包括Intel、蘋果（Apple）供應商富士康和京東方（BOE）等工廠都受影響。BOE昨（16日）發公告指，將會對四川業務進行調整，以配合四川限電。

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據了解，目前，BOE在四川省成都市及綿陽市，共有4條顯示屏生產線，包括1條第4.5代TFT-LCD生產線、1條第8.6代TFT-LCD生產線，以及2條第 6 代柔性AMOLED生產線。天風國際證券分析師郭明錤分析，相關的屏幕用於組裝iPhone 13 和舊機款，BOE亦有可能正為iPhone 14提供屏幕組件。

BOE指，該企將會與四川政府保持溝通，積極配合當局的措施，並就四川業務進行調整，靈活安排生產線作業。在不影響其交貨予客戶的情況下，盡力降低用電量。

該企補充，在今次限電期間，將對TFT-LCD生產線進行例行設備維護，預料不會對BOE整體業績帶來負面影響。

料不影響iPhone 14生產

另一間蘋果供應商鴻海，在四川成都主要負責Apple watch，以及MacBook組裝及生產。由於iPhone 14的生產已接近尾聲，市場預料不會影響出貨期。郭明錤則表示，如果限電令能在8月20日前結束，對工廠影響有限。

對此，鴻海回應指，限電對公司影響不大。

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責任編輯：殷凱怡

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