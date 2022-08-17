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【業績】金利來半年多賺5%至8292萬元　中期息削12%至3.5仙

股市 12:53 2022/08/17

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金利來半年多賺5%至8292萬元　中期息削12%至3.5仙

金利來 （00533） 截至6月底止，半年純利按年升5%至8291.9萬元，若撇除期內投資物業公平價值除稅後淨虧損824.6萬元，純利則跌約4%至9116.5萬元。金利來擬派中期息3.5仙，按年跌12.5%。

上半年營業額按年升4.4%至6.2億元，主要來自物業投資及國內服裝批發業務。集團未計存貨減值影響的毛利率為53.4%，按年跌1.5個百分點。

集團前景實難以樂觀

於中國，由於需求轉弱，加上封控措施阻礙電子商業業務的貨品派送，期內電商表現未如預期，以人民幣計算的銷售額較去年同期下跌約12%。

金利來指，現時外圍環境令人擔憂，經濟衰退似乎近在眼前，國內情況亦未見改善跡象，加上經濟活動仍受防控措施影響，故預期集團業務仍充滿挑戰，前景實難以樂觀。

因應國潮興起，集團正籌劃於上海開設推廣企業文化的「金利來 3388」生活館，以進一步提升品牌的認知度。另外，集團2023年春夏季度貨品的預訂會已於8月上旬舉行，初步數據反映代理商對市場前景有保留，訂貨金額較去年下跌約10%。

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編輯：袁諾曦

港股 金利來（00533）

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