  • 32°C
香港時間 : 2022817日 (週三) 14:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】美第一夫人確診病徵輕微 拜登檢測陰性

環球社會熱點 13:28 2022/08/17

分享：

分享：

美國總統拜登從新冠肺炎康復不久，其太太吉爾卻中招。吉爾發言人證實，美國第一夫人確診新冠肺炎，病徵輕微。據悉吉爾已接種4劑新冠疫苗，將接受隔離。美國白宮表示，拜登檢測為陰性，將會佩戴口罩10日。

拜登連續2日檢測呈陰性 結束隔離即返家鄉 【下一頁】

發言人發表聲明表示，現年71歲的吉爾（Jill Biden）周一（15日）雖然例行檢測呈陰性，但她深夜開始出現類似感冒的症狀。吉爾其後接受快速測試，結果仍然呈陰性，但PCR檢測結果卻呈陽性。聲明指，吉爾已接種2劑加強劑。

聲明指，吉爾將按照美國疾控中心（CDC）指引，在南卡羅萊納州（South Carolina）基窪島（Kiawah Island）的私人住宅中，隔離最少5日。直至她連續兩次檢測呈陰性後，才會返回家中。吉爾已獲得新冠病毒口服藥Paxlovid。

拜登一家出發渡假 兩歲孫仔登機搶風頭 【下一頁】

美國白宮指，拜登（Joe Biden）此前一直和家人一齊渡假，已被列為密切接觸者，未來10日在室內亦會佩戴口罩，抗原檢測呈陰性反應。拜登此前曾確診新冠肺炎，其後更出現反彈情況，前後需隔離約3周。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

拜登簽降通脹法案 稱為美國家庭帶來進步繁榮
今日
拜登簽降通脹法案 稱為美國家庭帶來進步繁榮
拜登一家出發渡假 兩歲孫仔登機搶風頭
2022/08/11
拜登一家出發渡假 兩歲孫仔登機搶風頭
拜登簽法案斥4110億發展芯片「未來會係美國製」
2022/08/10
拜登簽法案斥4110億發展芯片「未來會係美國製」
【拜登確診】連續2日檢測呈陰性 結束隔離即返家鄉
2022/08/08
【拜登確診】連續2日檢測呈陰性 結束隔離即返家鄉
拜登連續4日檢測陽性咳嗽復發 主診醫生不受訪引爭議
2022/08/03
拜登連續4日檢測陽性咳嗽復發 主診醫生不受訪引爭議

你可能感興趣

拜登簽降通脹法案 稱為美國家庭帶來進步繁榮
今日 11:09
拜登簽降通脹法案 稱為美國家庭帶來進步繁榮
拜登一家出發渡假 兩歲孫仔登機搶風頭
17:35 2022/08/11
拜登一家出發渡假 兩歲孫仔登機搶風頭
拜登簽法案斥4110億發展芯片「未來會係美國製」
11:05 2022/08/10
拜登簽法案斥4110億發展芯片「未來會係美國製」
傳染病 疫情 疫苗 快速測試 美國疾病管制與預防中心 新冠肺炎 口罩 新冠肺炎疫情 白宮 美國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月17日 時間14:00）

下一篇文章

【新冠疫情】北韓邊境嚴格防範 阻南韓輸入疫情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

挪威大橋斷開6段 兩車司機死裡逃生
挪威大橋斷開6段 兩車司機死裡逃生
新型冠狀肺炎全球疫情（08月17日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月17日 時間13:00）
單身男難覓愛侶有三大癥結 美心理學家教一招出Pool
單身男難覓愛侶有三大癥結 美心理學家教一招出Pool
俄記者照片「出賣」僱傭兵總部 烏軍鎖定位置成功轟炸
俄記者照片「出賣」僱傭兵總部 烏軍鎖定位置成功轟炸
特朗普稱遭FBI沒收3本護照 美司法部拒公開搜查宣誓書
特朗普稱遭FBI沒收3本護照 美司法部拒公開搜查宣誓書
澳洲前總理莫里森認私任5部長職位 現任總理斥：「破壞民主」
澳洲前總理莫里森認私任5部長職位 現任總理斥：「破壞民主」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款