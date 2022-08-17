【新冠肺炎】美第一夫人確診病徵輕微 拜登檢測陰性

美國總統拜登從新冠肺炎康復不久，其太太吉爾卻中招。吉爾發言人證實，美國第一夫人確診新冠肺炎，病徵輕微。據悉吉爾已接種4劑新冠疫苗，將接受隔離。美國白宮表示，拜登檢測為陰性，將會佩戴口罩10日。

拜登連續2日檢測呈陰性 結束隔離即返家鄉 【下一頁】

發言人發表聲明表示，現年71歲的吉爾（Jill Biden）周一（15日）雖然例行檢測呈陰性，但她深夜開始出現類似感冒的症狀。吉爾其後接受快速測試，結果仍然呈陰性，但PCR檢測結果卻呈陽性。聲明指，吉爾已接種2劑加強劑。

聲明指，吉爾將按照美國疾控中心（CDC）指引，在南卡羅萊納州（South Carolina）基窪島（Kiawah Island）的私人住宅中，隔離最少5日。直至她連續兩次檢測呈陰性後，才會返回家中。吉爾已獲得新冠病毒口服藥Paxlovid。

拜登一家出發渡假 兩歲孫仔登機搶風頭 【下一頁】

美國白宮指，拜登（Joe Biden）此前一直和家人一齊渡假，已被列為密切接觸者，未來10日在室內亦會佩戴口罩，抗原檢測呈陰性反應。拜登此前曾確診新冠肺炎，其後更出現反彈情況，前後需隔離約3周。

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責任編輯：李俊儀