【業績｜內房股】中海宏洋中期少賺約9％至24.5億元人幣、派息6港仙　母企以股代息收末期息

▲ 中海宏洋中期純利倒退約9％至24.5億元人幣 派中期息6港仙

中海宏洋 （00081） 中午公佈截至6月底止中期業續，期內營業額297.96億元（人民幣，下同），按年升15.8%；純利24.5億元，按年跌9.3%，每股基本盈利71.6分。派中期息每股6港仙，按年少派25％。

中海宏洋午後升逾1％，報3.62元。

上半年聯同聯營和合營公司計，集團之合約面積共199.2萬平方米，按年少37.5%；內地擁有土地儲備之樓面面積共2733.6萬平方米，其中214.82萬平方米由聯營公司和合營公司持有。另外，截至6月底止，集團淨負債比率為46.9%。

中海宏洋又表示，今年為歷年交付面積較多的1年，集團採用「N+12個月」滾動排查機制，對未來12個月入伙項目提前做好梳理監測，確保項目按期交付。

另外，中海宏洋控股股東中海外 （00688） ，已就其所持有的約13.12億股全部選擇以股代息股份方式收取末期股息，佔原有已發行股份約38.32%。集團將向中海外配發9879.26萬股以股代息股份，後者經配股後將持有中海宏洋已發行股份約39.63%。

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記者：余倩敏