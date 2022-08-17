▲ 【業績｜環保股】光大環境上半年少賺28% 中期派息削21%至15仙

光大環境 （00257） 上半年收益為214.5億元，按年減少19%，盈利為28.1億元，按年減少28%，中期股息每股15仙，按年跌21%。光大環境半日升0.7%，報4.07元。以現價計，股息率約為7.4厘。

期內，集團旗下環保能源、綠色環保、環保水務項目的收益合共達208.4億元。其中，建造服務收益為88.4億元，按年下降44%；運營服務收益為92.1億元，按年上升17%。各收益比重為：建造服務收益、運營服務收益及財務收入分別佔43%、44%及13%。

已落實投資的環保項目540個涉1500億人幣

集團業務佈足跡拓展至國內25個省、自治區和特別行政區，遍及210多個區縣市，海外市場佈局德國、波蘭、越南和毛里求斯，並已落實投資的環保項目540個，總投資約1,540.8億元人民幣，另承接44個環境修復服務、3個垃圾分類服務、26個工程總包（EPC）項 目、5個合 同能源管理（EMC） 項目以及6個委託運營項目。光大環境作為全球最大的垃圾發電投資運營商，旗下環保能源、綠色環保板塊合共落實垃圾發電項目178個（含1個委託運營項目），設計日處理生活垃圾151,200噸。

上半年，光大環境共簽署14個新項目，總投資約人民幣17.57億元；另承接2個環境修復服務、1個垃圾分類服務、4個EPC項目以及2個委託運營項目，合同總額約人民幣1.61億元。此外，集團於回顧期內在湖北、湖南、廣西、 安徽、雲南等多個省份，已中標多個環保項目，涵蓋垃圾發電、污水處理、廢舊輪胎綜合利用等業務領域。

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

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編輯：姚卓然