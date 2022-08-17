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【業績│高息電訊股】中信國際電訊半年多賺7%　股息率達8.4厘、目標年底前在澳門推商用5G（第二版）

股市 17:55 2022/08/17

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【業績│高息電訊股】中信國際電訊半年多賺7%　中期息增9%至6仙、股息率達8.6厘

中信國際電訊 （01883） 上半年純利增長7.1%至5.72億元，若不計投資物業重估因素，升7.6%。集團主營電信服務收入43.93億元，增長10%；總收入49.77億元，增長3.8%。中信國際電訊派中期息6仙，增長9.1%；以今日收報2.73元計，現價股息率約8.4厘。

目標年底啟用5G 料首年有五成4G客轉用

澳門電訊行政總裁潘福禧表示，公司在上周已經遞交5G牌照標書，目標在今年年底前能夠正式推出5G商用，預計在5G商用一年之內，會有50%的4G用戶轉為使用5G。而在5G商用推出時，5G漫遊服務亦將同步推出。

潘福禧指，澳門推出5G服務的時間雖然較遲，但目前澳門的5G網絡建設已經是獨立組網（SA）架構，網絡運輸速度不受限制。

此外，他表示，相信5G會吸引很多新客戶，並會有新的收入和客戶群出現。而直至2025年，預計5G將會是主流中的主流，且5G網絡會成為智慧城市、數碼澳門等城市建設的主承載網之一。

管理層又指，目前針對5G的資本投入已經基本完成，未來不會就5G機構再有大規模投入。

中信國際電訊旗下澳門電訊在澳門移動市場的份額較去年末提升0.8個百分點，至46.4%；澳門4G市場份額達47.5%。集團穩步推進5G發展，與68個海外網絡營運商完成5G漫遊測試，為推出5G服務做出充分準備。

中移動績後升2%創四個月高　楊杰：明年派息比率達7成【下一頁】

集團持續升級寬頻服務能力，澳門電訊住宅寬頻客戶光纖化率高達98.2%，寬頻市場佔有率高達97.2%。

移動通訊服務收入減少3.3%至4.13億元。由於疫情反覆及出現病毒變異，世界各地政府於上半年在其各自國家/地區採取多項封城措施及出行限制，對集團的漫遊相關服務收入造成不利影響。銷售移動電話手機及設備收入按期減少27.2%至5.84億元。

互聯網業務收入增長7.5%至6.49億元，主要由於商業互聯網需求上升及光纖寬頻服務收入增加。

（第二版增加管理層言論）

相關文章：【業績｜高息電訊股】中電信：股價被低估會考慮回購等　上半年多賺3.1%至183億人幣　首派中期息0.12人幣、周息率逾11.8厘

相關文章：【業績｜電訊股】香港電訊：NowTV奪2022年FIFA足球世界盃獨家播放權　中期多賺1%至19億元、派中期息31.36分

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

編輯：陳韻妍、梁安琪

港股 業績公布 中信國際電訊（01883） 澳門 電訊 5G 4G

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