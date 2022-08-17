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【業績│高息電訊股】中信國際電訊半年多賺7%　中期息增9%至6仙、股息率達8.6厘

股市 12:35 2022/08/17

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【業績│高息電訊股】中信國際電訊半年多賺7%　中期息增9%至6仙、股息率達8.6厘

中信國際電訊 （01883） 上半年純利增長7.1%至5.72億元，若不計投資物業重估因素，升7.6%。集團主營電信服務收入43.93億元，增長10%；總收入49.77億元，增長3.8%。中信國際電訊派中期息6仙，增長9.1%；以中午收報2.67元計，現價股息率約8.6厘。

中信國際電訊旗下澳門電訊在澳門移動市場的份額較去年末提升0.8個百分點，至46.4%；澳門4G市場份額達47.5%。集團穩步推進5G發展，與68個海外網絡營運商完成5G漫遊測試，為推出5G服務做出充分準備。

中移動績後升2%創四個月高　楊杰：明年派息比率達7成【下一頁】

集團持續升級寬頻服務能力，澳門電訊住宅寬頻客戶光纖化率高達98.2%，寬頻市場佔有率高達97.2%。

移動通訊服務收入減少3.3%至4.13億元。由於疫情反覆及出現病毒變異，世界各地政府於上半年在其各自國家/地區採取多項封城措施及出行限制，對集團的漫遊相關服務收入造成不利影響。銷售移動電話手機及設備收入按期減少27.2%至5.84億元。

互聯網業務收入增長7.5%至6.49億元，主要由於商業互聯網需求上升及光纖寬頻服務收入增加。

相關文章：【業績｜高息電訊股】中電信：股價被低估會考慮回購等　上半年多賺3.1%至183億人幣　首派中期息0.12人幣、周息率逾11.8厘

相關文章：【業績｜電訊股】香港電訊：NowTV奪2022年FIFA足球世界盃獨家播放權　中期多賺1%至19億元、派中期息31.36分

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

編輯：陳韻妍

港股 業績公布 中信國際電訊（01883） 澳門 電訊 5G 4G
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