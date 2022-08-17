【有相睇】深水埗單幢樓近地鐵站　兩房400萬有找　原業主四年明賺暗蝕離場

二手樓價持續下跌，市區重現400萬元以下的放盤。利嘉閣梁錦豪表示，深水埗單幢屋苑嘉利閣高層A室，實用面積246平方呎，兩房間隔，望市景，日前以390萬元易手，實用呎價約15,854元。據了解，原業主於2018年底以380萬元購入上址，持貨近4年，現帳面微賺10萬元離場，但若連稅、買賣佣金計，相信明賺暗蝕離場。

代理透露，買家心儀屋苑位置方便，距離深水埗站僅約3分鐘步程，而且是市區罕有的400萬元以下放盤，所以議價後即入市。從相片可見，單位經過翻新，裝修企理。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

梁錦豪續說，上址為屋苑本月首宗二手成交，目前約有5個放盤，入場價390萬元起。

同場加映【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

同場加映【溫股知新】港股烏雲滿布 後市寄望財報

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機