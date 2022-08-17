【新冠疫情】北韓邊境嚴格防範 阻南韓輸入疫情

北韓早前宣布對抗新冠肺炎疫情勝利，並把感染源頭歸咎於南韓傳入的物品。北韓媒體日前報稱，在邊境地區嚴格執行防疫措施，防範南韓再次把疫情輸入，此外亦高度警惕民眾防疫意識鬆懈。

北韓解除口罩令等防疫限制 恢復正常生活 【下一頁】

韓聯社周三（17日）引述北韓中央廣播臺報稱，當地邊境城市開城堅持築牢防疫「銅墻鐵壁」，展開高強度防控工作。防疫部門要求所有工作人員和勞動者須佩戴口罩並執行消毒工作。

報道更指出，北韓確立對「異己物品」的監督申報體系，並根據防疫規定有組織地清理及銷毀，韓聯社稱北韓的「異己物品」是指南韓散布的反北韓傳單及物品。

【新冠疫情】北韓宣布抗疫勝利 金正恩曾發高燒 【下一頁】

北韓勞動黨中央委員會副部長金與正早前曾聲稱，當地疫情源頭來自南韓，不得不將「異己物品」視為病毒輸入的媒介，將考慮採取強硬的報復措施。北韓官媒勞動新聞亦發文介紹首都平壤防疫單位的防控宣傳工作，高度警惕居民防疫意識鬆懈。

北韓領袖金正恩上周三（10日）主持全國緊急防疫總結會議，期間宣布已消滅流入境內的疫情，北韓在最緊急防疫戰中取得勝利。金正恩同時宣布，5月12日啟動的最緊急防疫體系即日起，降至需保持警惕的正常防疫體系。

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責任編輯：吳漢培

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