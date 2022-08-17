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【華置127】華人置業上半年由虧轉盈賺8.7億　不派中期息

股市 12:32 2022/08/17

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華人置業上半年由虧轉盈賺8.7億　不派中期息

華人置業 （00127） 公布上半年業績，今年上半年收入達11.81億元，按年增長62.7%；期內股東應佔溢利為8.71億元，對比去年同期為虧損3528.4萬元，不派中期息。

華置今年上半年來自非上市股本投資的股息收入大增至9.5億元，對比去年同期僅為120萬元，帶動全年收入增長超過6成。再加上期內投資開支淨額按年收窄51.2%至2.04億元，期內投資物業的公平值增加1.04億元，而去年同期則減少1.23億元，令華置今年上半年由虧轉盈。不過，公司表示為保留更多現金把握日後機遇，決定不宣派任何中期股息。

在證券投資方面，截至今年6月底止半年，公司合共錄得未變現虧損2.13億元，當中債券未變現虧損為9050萬元，來自中國房地產債券的未變現虧損為8510萬元。

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

相關文章：【盈喜盈警】華置料中期收入按年增最多68%、扭虧賺最少7.8億元　一文看清企業數據（不斷更新）

【華置127】華人置業升2%　斥42億元重建及活化倫敦旗艦項目120 Fleet Street　料新大樓2026年上半年落成（多圖）

記者：梁安琪

港股 債券 華置 華人置業（00127） 業績公布
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