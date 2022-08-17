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俄羅斯設「英雄母親」頭銜谷生育 生夠10個獎百萬

環球社會熱點 12:35 2022/08/17

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俄羅斯總統普京為應對出生率下降帶來的人口危機，宣布恢復蘇聯時期的「英雄母親獎」鼓勵生育，女性生育10名或以上子女可獲100萬盧布（約12.8萬港元）及榮譽頭銜。

【烏克蘭戰爭】克里米亞彈藥庫多傳爆炸聲 疑烏軍所為 【下一頁】

俄羅斯人口過去幾十年來持續下降，今年初再減少約40萬人，人口降至1.45億。該國受疫情影響，人口跌幅自去年以來幾乎增加一倍，自2020年以來更增近兩倍。

因應蘇聯在第二次世界大戰期間損失大量人口，蘇聯領袖史太林（Joseph Stalin）1944年首次設立「英雄母親」（Mother Heroine）的榮譽頭銜，但自1991年蘇聯解體以來已停頒這個頭銜多年。

普京（Vladimir Putin）周二（16日）宣布恢復頒發「英雄母親」獎，如果婦女生育10名子女或以上，她在第10名子女年滿1歲時就會獲發100萬盧布的補助及這項頭銜。

這名婦女的全部10名子女均在人世才會符合要求，但如果有子女因戰爭、恐怖襲擊或緊急情況喪子，仍符合資格。

俄記者照片「出賣」僱傭兵總部 烏軍鎖定位置成功轟炸 【下一頁】

而「英雄母親」與「俄羅斯英雄」（Hero of Russia）及「勞動英雄」（Hero of Labor）地位一致。

普京早於6月1日俄羅斯兒童節假期時，首次提議恢復頒發「英雄母親」獎，指俄羅斯社會正逐步復興大家庭。他當時也呼籲採取基本措施應對人口問題。

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責任編輯：鄭錦玲

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