【業績｜藍籌股】潤啤再彈4%　公司：未有全面加價計劃、惟局部地區會調整售價　高檔酒銷售料有雙位數增長（第二版）

▲ 【業績｜藍籌股】潤啤：未有全面加價計劃、惟局部地區會調整售價 高檔酒銷售料有雙位數增長（第二版）

華潤啤酒 （00291） 截至6月底止少賺11.4%至38億（人民幣，下同），若剔除去年在其他收入及收益中確認的一次性初始補償收益約17.55億元（對應稅後收益約13.2億元），純利為按年升27.8%。潤啤擬派中期息0.234元，按年跌11.4%。潤啤績後彈高3.9%，全日收報56元。

華潤啤酒延續昨日升勢，今日高開4.5%，報58.5元，創近一個半月高。

潤啤料全年實現銷量、利潤及收入全面增長

潤啤首席執行官侯孝海指，面對成本、疫情及經濟下行三座大山，上半年為最難熬的半年，隨政策出台及經濟活動明顯增加，原材料價格成本降低，三大壓力於4月已達高峰，料下半年將較上半年向好，當中6月至8月長江沿線省份因炎熱天氣及降雨量低，如浙江和鄭州等地，對啤酒消費有較大支持，全年有可能會實現銷量增長、利潤增長、收入增長的三增長，以及高檔酒銷售可出現雙位數增長。

侯孝海指出，去年底至年今初已作相關價格調整，以覆蓋相關成本，未來未有全面漲價計劃，但會根據個別地區的競爭及業務發展狀況，局部調整產品價格。

潤啤上半年綜合營業額為210.1億元，按年升7%，整體平均銷售價格較去年同期上升約7.7%。縱然上半年疫情對啤酒銷量帶來較大的衝擊，但集團整體啤酒銷量與去年同期基本持平，錄得62.95億升，期內次高檔及以上啤酒銷量約11.42億升，按年10%，其中，「喜力®」品牌產品的銷量錄得雙位數增長。

研拓小酒館業務

潤啤指，計劃於下半年推出「雪花全麥純生」等產品，豐富產品多樣性，以滿足消費者的不同需求。此外，為應對行業競爭對手在酒吧和小酒館的佈局，集團亦會積極研究拓展小酒館業務，開拓啤酒產品新營銷渠道；集團亦會持續關注合適非啤酒酒精類飲品的發展機會，成為具備酒精及非酒精雙渠道發展的上市公司。

截至6月底，集團在中國內地營運65間啤酒廠，年產能約183億升；全國正佈局4間工廠，當中杭州增建第3間工廠。

受地緣政治和全球供應鏈受阻影響，潤啤指，預期原材料與包裝物價格上漲壓力將會持續，集團將緊密跟蹤國內外原材料與包裝物料市場動態，採取擇機合理儲備及推行錯峰採購等措施，以應對價格上漲的壓力；於全國進行「過緊日子」工作，侯孝海指出廣告及行政開支按年下降，該理念將維持至明年及後年，目前廣告、行政及銷售成本仍有較大縮減空間。

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編輯：袁諾曦