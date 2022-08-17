【業績｜藍籌股】潤啤上半年少賺11.4%　中期息0.234元人幣

華潤啤酒 （00291） 截至6月底止少賺11.4%至38億（人民幣，下同），若剔除去年在其他收入及收益中確認的一次性初始補償收益約17.55億元（對應稅後收益約13.2億元），純利為按年升27.8%。潤啤擬派中期息0.234元，按年跌11.4%。

上半年的綜合營業額為210.1億元，按年升7%，整體平均銷售價格較去年同期上升約7.7%。縱然上半年疫情對啤酒銷量帶來較大的衝擊，但集團整體啤酒銷量與去年同期基本持平，錄得62.95億升，期內次高檔及以上啤酒銷量約11.42億升，按年10%，其中，「喜力®」品牌產品的銷量錄得雙位數增長。

研拓小酒館業務

潤啤指，計劃於下半年推出「雪花全麥純生」等產品，豐富產品多樣性，以滿足消費者的不同需求。此外，為應對行業競爭對手在酒吧和小酒館的佈局，集團亦會積極研究拓展小酒館業務，開拓啤酒產品新營銷渠道。集 團亦會持續關注合適非啤酒酒精類飲品的發展機會。

截至6月底，集團在中國內地營運65間啤酒廠，年產能約183億升。

受地緣政治和全球供應鏈受阻影響，潤啤指，預期原材料與包裝物價格上漲壓力將會持續，集團將緊密跟蹤國內外原材料與包裝物料市場動態，採取擇機合理儲備及推行錯峰採購等措施，以應對價格上漲的壓力。

潤啤半日升1.3%，中午收報54.6港元。

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編輯：袁諾曦