Brooklyn揸千萬超跑自稱廚師 網友嘲:唔係碧咸大仔?

英國著名前球星碧咸大仔Brooklyn與年初與美國富家女演員Nicola Peltz結婚後,隨妻子定居美國。有網民在洛杉磯偶遇駕駛超級跑車出巡的Brooklyn,於是好奇問Brooklyn現時職業,但他的答案卻惹來網民一面倒圍插。

Brooklyn與Nicola 4月在女方家族名下、位於佛羅里達州棕櫚灘的豪宅舉行耗資數千萬的豪華婚禮,Brooklyn婚後隨妻子定居美國,不時在Instagram放閃。

網民Daniel Mac在洛杉磯比佛利山(Beverly Hills)看見一架價值120萬美元(936萬港元)、全球限量350架的麥拿侖(McLaren)McLaren P1超級跑車出巡,於是好奇走上前詢問。

Mac於社交平台TikTok發布的影片顯示,Mac似乎未認出超跑司機是Brooklyn,於是好奇問他:

(Hey, man! What do you do for a living? Your car’s awesome!)

Brooklyn面帶微笑回應稱自己職業是廚師。但Mac對Brooklyn身為廚師,卻有能力買超級跑車感到難以置信,他再次發問:

「你真係廚師?全世界最好的廚師?」

(You’re a chef! Really? Are you like the best chef in the world?)