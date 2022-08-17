Brooklyn揸千萬超跑自稱廚師 網友嘲:唔係碧咸大仔?

英國著名前球星碧咸大仔Brooklyn與年初與美國富家女演員Nicola Peltz結婚後，隨妻子定居美國。有網民在洛杉磯偶遇駕駛超級跑車出巡的Brooklyn，於是好奇問Brooklyn現時職業，但他的答案卻惹來網民一面倒圍插。

倫敦粉紅色大宅淪IG打卡熱點 踩爛樓梯累屋主「埋單」 【下一頁】

Brooklyn與Nicola 4月在女方家族名下、位於佛羅里達州棕櫚灘的豪宅舉行耗資數千萬的豪華婚禮，Brooklyn婚後隨妻子定居美國，不時在Instagram放閃。

網民Daniel Mac在洛杉磯比佛利山（Beverly Hills）看見一架價值120萬美元（936萬港元）、全球限量350架的麥拿侖（McLaren）McLaren P1超級跑車出巡，於是好奇走上前詢問。

Mac於社交平台TikTok發布的影片顯示，Mac似乎未認出超跑司機是Brooklyn，於是好奇問他：

「老友，你靠咩謀生架？架車好型喎！」 （Hey， man！ What do you do for a living？ Your car’s awesome！）

Brooklyn面帶微笑回應稱自己職業是廚師。但Mac對Brooklyn身為廚師，卻有能力買超級跑車感到難以置信，他再次發問：

「你真係廚師？全世界最好的廚師？」 （You’re a chef！ Really？ Are you like the best chef in the world？）

Brooklyn充滿信心回答「想做」（Tryna be！），然後向Mac介紹自己真名。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

單身男難覓愛侶有三大癥結 美心理學家教一招出Pool 【下一頁】

自稱正職是廚師的Brooklyn更為有意成為廚房的民眾提建議，希望大家跟隨自己感覺，只要做讓自己感到開心的事，就要繼續做。

Mac的影片獲大量網民觀看，但有不少網友留言嘲諷Brooklyn。網友稱，Brooklyn出生於富裕家庭，明明職業是兒子，最近更娶了個億萬富翁的女兒，但Brooklyn竟然自稱是廚師。

亦有留言笑指Brooklyn從來無在餐廳工作過，卻自認廚師；更有人嘲Brooklyn幾乎每一年都有不同職業。

另一方面，有網友欣賞Brooklyn謙虛，並無向Mac炫耀自己身份，僅簡單自我介紹，而且態度友善。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明