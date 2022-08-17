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【業績│電力股】華潤電力績後抽升逾5%　半年少賺22%、息減少16%至0.21元　大批風電及光伏項目下半年併網

股市 13:04 2022/08/17

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【業績│電力股】華潤電力半年少賺22.5%、息減少16%至0.21元　大批風電及光伏項目下半年併網

華潤電力 （00836） 上半年純利減少22.5%至43.7億元，其中可再生能源業務純利貢獻（不包括非現金匯兌損益）增長5.8%至52.8億元，火電業務則盈轉虧，淨虧損20.27億元。潤電中期息減少16%至0.21元。

華潤電力績後抽升5.5%，報15.2元。

截至6月30日，潤電運營裝機容量為6.46萬兆瓦，運營權益裝機容量約5萬兆瓦。其中火力發電運營權益裝機容量為3.37萬兆瓦，佔比67.4%；風電、光伏及水電運營權益裝機容量合共達1.63萬兆瓦，佔比32.6%，較2021年底上升0.4個百分點。

潤電平均標煤單價增加四成

上半年新投產的風電和光伏項目權益裝機容量分別為828兆瓦和33兆瓦。2022年上半年新核准或備案的風電項目約3,050兆瓦，光伏項目約8,840兆瓦，合共約11,890兆瓦。期內附屬電廠售電量為8641.3萬兆瓦時，按年增加0.4%，其中風電場和光伏電站的售電量分別增加12.8%和27.5%，附屬火電廠售電量下降3.1%。

中國多省再傳限電、豐田寧德時代四川停產【下一頁】

上半年附屬燃煤電廠平均標煤單價為每噸1,135.2元人民幣，增長39.7%；平均單位燃料成本增加39.5%至每兆瓦時337.0元人民幣；平均供電煤耗下降0.1%至每千瓦時293.7克。

預期今年現金資本開支約379億元

潤電上半年現金資本開支約132.5億元，其中約94.7億元用於風電場和光伏電站的建設，約21.0億元用於火電機組（包括燃煤和燃氣機組）的建設；預計2022年現金資本開支約379億元。

集團2022年目標新增風電和光伏項目併網容量6,300兆瓦，其中大批項目將於今年下半年併網。火電方面，下半年預計投產的火電機組權益裝機容量約2,085兆瓦，包括湖北仙桃電廠、山西寧武電廠、安徽阜陽二期及天然氣分佈式項目。

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編輯：陳韻妍

港股 業績公布 天然氣 電力 純利 電力股 人民幣 華潤電力（00836）

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