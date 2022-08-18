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【行業點睇】疫情擾動或阻航空業復甦 暑運需求恢復承壓

股樓投資 07:30 2022/08/18

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數據顯示，7月國航（00753）、東航（00670）和南航（01055）可用座位千米數（ASK）按年降低21.9%、32.8%及12.2%，但較上個月分別上漲61.7%、55.9%和38.7%；客運量分別按年下降32.9%、42.4%及24.4%，較上個月分別上漲64.9%、60.7%及42.1%；客座率分別為66.2%、67%和70%，按年減少7.6、7.9和6.6個百分點，較上個月分別增加 3.1、2.2和2.9個百分點。

【同場加映】溫股知新：二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

雖然7月數據反映航空需求有所改善，但光大證券料國內疫情仍有反覆，暑運需求恢復承壓。截至周一（15日），國內確診病例6,347例，其中重症病例16例，尚在醫學觀察的無症狀感染者12,599例，尚在醫學觀察的密切接觸者207,888人。民航局統計分析中心、航旅縱橫聯合發布數據，7月民航客運班次總量為32.4萬班，按月增長42.1%，恢復到2019年同期的74.6%；客運總量為3,137.4萬人，按月增長50%，恢復到2019年同期的 56.8%。

【延伸閱讀】下半年部署：大和下調恒指本年目標至24500點 推薦3大主題12隻首選股，請按【見下頁

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該行指出，疫情擾動或阻暑運需求，但隨着新冠疫苗/治療技術的不斷推進，航空客運需求必將逐步恢復，一綫機場公司、航空公司價值重估是確定性事件，股價短期波動，並不改航空機場板塊上漲趨勢。

【同場加映】青姐話：升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

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撰文：林衛

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