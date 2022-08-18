【行業點睇】兒童專用藥步入快速賽道 投資圍繞3大主綫

平安證券發表報告，當前明確看好兒童藥行業，主要基於兒童專用藥潛在需求旺盛，當前供需極不平衡。2021年中國0至14歲人數為2.47億人，佔中國總人口的17.5%，兒童人群龐大，且兩周患病率與就診率均呈上升趨勢。隨着國家對兒童健康的關注度提升，社會和家庭規範用藥意識增強，中國兒童藥需求將持續釋放。

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其次，政策支持極大推動了兒童藥品的發展。近幾年，兒童藥在審評審批（優先審評、真實世界研究）、市場准入（醫保、基藥）、市場獨佔期、臨床使用（不受一品兩規和醫院品種數量限制）等方面都得到政策大力支持。該行認為在政策支持下，兒童藥市場有望迎來新的發展階段。

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至於把握兒童藥的投資機會，圍繞3條主綫。1）在需求持續提升，供需不平衡背景下，關注兒童藥新品種放量機會，應重點關注聚焦於兒童藥領域，研發管線豐富的企業，其在兒童藥行業景氣提升階段具備明顯先發優勢。2）消費型兒童藥品兼具兒童藥和消費醫療雙重景氣度，消費型兒童藥品空間大，主要圍繞生長激素、補益類、眼科等賽道。3）關注兒科中成藥獨家品種市場機會。

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撰文：林衛