  • 27°C
香港時間 : 2022818日 (週四) 09:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【行業點睇】兒童專用藥步入快速賽道 投資圍繞3大主綫

股樓投資 08:30 2022/08/18

分享：

分享：

平安證券發表報告，當前明確看好兒童藥行業，主要基於兒童專用藥潛在需求旺盛，當前供需極不平衡。2021年中國0至14歲人數為2.47億人，佔中國總人口的17.5%，兒童人群龐大，且兩周患病率與就診率均呈上升趨勢。隨着國家對兒童健康的關注度提升，社會和家庭規範用藥意識增強，中國兒童藥需求將持續釋放。

【同場加映】溫股知新：二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

其次，政策支持極大推動了兒童藥品的發展。近幾年，兒童藥在審評審批（優先審評、真實世界研究）、市場准入（醫保、基藥）、市場獨佔期、臨床使用（不受一品兩規和醫院品種數量限制）等方面都得到政策大力支持。該行認為在政策支持下，兒童藥市場有望迎來新的發展階段。

【延伸閱讀】下半年展望：高盛料下半年現4大投資主題 38隻中資股潛在受惠，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

至於把握兒童藥的投資機會，圍繞3條主綫。1）在需求持續提升，供需不平衡背景下，關注兒童藥新品種放量機會，應重點關注聚焦於兒童藥領域，研發管線豐富的企業，其在兒童藥行業景氣提升階段具備明顯先發優勢。2）消費型兒童藥品兼具兒童藥和消費醫療雙重景氣度，消費型兒童藥品空間大，主要圍繞生長激素、補益類、眼科等賽道。3）關注兒科中成藥獨家品種市場機會。

【同場加映】青姐話：升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
醫藥股 板塊 股票 中國

下一篇文章

【行業點睇】疫情擾動或阻航空業復甦 暑運需求恢復承壓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【長和系】建立出糧組合 長和系7大高息股逐個捉
【長和系】建立出糧組合 長和系7大高息股逐個捉
【家居設計】一家五口居天台特色戶 僅花34萬裝修1012呎大宅 善用天然雲石更添氣派
【家居設計】一家五口居天台特色戶 僅花34萬裝修1012呎大宅 善用天然雲石更添氣派
【美股消息】散戶入市好時機 特斯拉宣布將「一拆三」
【美股消息】散戶入市好時機 特斯拉宣布將「一拆三」
大摩予恒指明年中目標21500點 焦點股名單覆蓋15股
大摩予恒指明年中目標21500點 焦點股名單覆蓋15股
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
【新股IPO】中國中免1880孖展認購未足額 暫借出約1.9億元
【新股IPO】中國中免1880孖展認購未足額 暫借出約1.9億元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款