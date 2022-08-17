【港元拆息】1個月HIBOR錄11連升逼近兩厘 港滙續偏強曾報7.8356
宏觀解讀 12:09 2022/08/17
港元銀行同業拆息（HIBOR）周三普遍走高，僅隔夜及12個月期拆息回落。其中，供樓相關的1個月拆息11連升，升至1.90143厘，續創2020年4月高。有分析預期當1個月拆息觸及兩厘，銀行將調升最優惠利率（P）。
根據「H加1.3厘」按揭計劃計算，現時實際供樓按息達3.2厘，惟大部份H按計劃封頂息為2.5厘。實際供樓按息高於封頂息率，意味銀行已無法將拆息走高的資金成本轉屆予舊有按揭客戶，令這亦令銀行上調P息的誘因增加。
金管局對上一次接錢已是上周四，經過31次接錢後，本港銀行體系總結餘跌至1247.4億港元。分析普遍認為，當銀行體系結餘降至1000億元，本港銀行將開始加P。
然而，美國聯儲局8月份並無議息會議，下一次議息為9月15及16日，故港銀最快或要1個月後始上調P息。
港滙方面，周三繼續偏強，最強曾報7.8356。
表﹕港元銀行同業拆息
|到期日
|8月17日
|8月16日
|隔夜
|1.55560
|1.70000
|1星期
|1.77429
|1.75732
|2星期
|1.83125
|1.81185
|1個月
|1.90143
|1.87446
|2個月
|2.14696
|2.10875
|3個月
|2.49911
|2.44935
|6個月
|3.13095
|3.13054
|12個月
|3.61696
|3.62054
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記者：余倩敏