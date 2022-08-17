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【港元拆息】1個月HIBOR錄11連升逼近兩厘　港滙續偏強曾報7.8356

宏觀解讀 12:09 2022/08/17

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1個月HIBOR錄11連升逼近兩厘。

港元銀行同業拆息（HIBOR）周三普遍走高，僅隔夜及12個月期拆息回落。其中，供樓相關的1個月拆息11連升，升至1.90143厘，續創2020年4月高。有分析預期當1個月拆息觸及兩厘，銀行將調升最優惠利率（P）。

根據「H加1.3厘」按揭計劃計算，現時實際供樓按息達3.2厘，惟大部份H按計劃封頂息為2.5厘。實際供樓按息高於封頂息率，意味銀行已無法將拆息走高的資金成本轉屆予舊有按揭客戶，令這亦令銀行上調P息的誘因增加。

金管局對上一次接錢已是上周四，經過31次接錢後，本港銀行體系總結餘跌至1247.4億港元。分析普遍認為，當銀行體系結餘降至1000億元，本港銀行將開始加P。

然而，美國聯儲局8月份並無議息會議，下一次議息為9月15及16日，故港銀最快或要1個月後始上調P息。

港滙方面，周三繼續偏強，最強曾報7.8356。

表﹕港元銀行同業拆息

到期日 8月17日 8月16日
隔夜 1.55560 1.70000
1星期 1.77429 1.75732
2星期 1.83125 1.81185
1個月 1.90143 1.87446
2個月 2.14696 2.10875
3個月 2.49911 2.44935
6個月 3.13095 3.13054
12個月 3.61696 3.62054

 

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記者：余倩敏

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按揭貸款 拆息 港元 港滙 H按 美國聯儲局 銀行
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