【港元拆息】1個月HIBOR錄11連升逼近兩厘　港滙續偏強曾報7.8356

▲ 1個月HIBOR錄11連升逼近兩厘。

港元銀行同業拆息（HIBOR）周三普遍走高，僅隔夜及12個月期拆息回落。其中，供樓相關的1個月拆息11連升，升至1.90143厘，續創2020年4月高。有分析預期當1個月拆息觸及兩厘，銀行將調升最優惠利率（P）。

根據「H加1.3厘」按揭計劃計算，現時實際供樓按息達3.2厘，惟大部份H按計劃封頂息為2.5厘。實際供樓按息高於封頂息率，意味銀行已無法將拆息走高的資金成本轉屆予舊有按揭客戶，令這亦令銀行上調P息的誘因增加。

金管局對上一次接錢已是上周四，經過31次接錢後，本港銀行體系總結餘跌至1247.4億港元。分析普遍認為，當銀行體系結餘降至1000億元，本港銀行將開始加P。

然而，美國聯儲局8月份並無議息會議，下一次議息為9月15及16日，故港銀最快或要1個月後始上調P息。

港滙方面，周三繼續偏強，最強曾報7.8356。

表﹕港元銀行同業拆息

到期日 8月17日 8月16日 隔夜 1.55560 1.70000 1星期 1.77429 1.75732 2星期 1.83125 1.81185 1個月 1.90143 1.87446 2個月 2.14696 2.10875 3個月 2.49911 2.44935 6個月 3.13095 3.13054 12個月 3.61696 3.62054

相關文章：

【港元拆息】與樓按相關1個月HIBOR連升10日至1.87厘 貸款500萬、每月供款按年增逾16%

【港元拆息】HIBOR連升9日至約1.72厘、創2020年4月高位 港滙續偏強見7.83

記者：余倩敏