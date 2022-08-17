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【大行分析】大摩：騰訊若沽美團可釋放價值、或更進取回購股份　一文看清大行對騰訊擬沽美團傳聞之看法（不斷更新）

股市 12:12 2022/08/17

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【大行報告】一文看清大行對騰訊擬沽美團傳聞之看法

外電路透引述4名消息人士指，騰訊  （00700）  正考慮今年內啟動出售全部或絕大部分美團  （03690） ，令市場嘩然。美團昨日一度大跌12%，今日現反彈4%，騰訊則升跌0.8%。本網綜合不同券商對於騰訊擬出售美團持股的看法。

摩根士丹利：若騰訊沽美團可釋放價值、利好騰訊

摩根士丹利表示，若騰訊減持美團消息屬實，將能釋放騰訊隱藏投資價值，屬正面事件，其收益可用於派特別息或更進取的股份回購。騰訊首季投資公允值達950億美元，佔市值的25%。該行表示，自騰訊減持京東 （09618） 以來，騰訊潛在減持一直是美團股價的陰霾，如果騰訊宣布減持股份，預計美團股價將繼續承壓。

不過，該行指出，即使騰訊減持美團，對美團業務營運影響不大，因為其大部分利潤是來自自有生態系統，並與騰訊的合作影響微乎其微，情況類似於騰訊在減持京東與其擴展戰略合作。

美銀證券：美團處於績前緘默期　騰訊也沽售不了

美銀證券認為，目前太早為騰訊沽售美團下定論，事源市場消息互相矛盾。該行指，先有《路透》指騰訊將沽出美團全部或大部分持股，但其後內媒《36氪》報道指騰訊目前無出售計劃。由於未知報道內容是否真確及準確的程度，認為目前下結論是為時過早。該行更指，美團在季績發布前處於緘默期。即使騰訊是美團董事會的代表之一，現時騰訊想沽售美團，亦不能在緘默期進行。

美銀證券認為，如果參考去年騰訊減持京東先例，無論股權關係如何改變，騰訊和美團之間都可以繼續合作，兩者合作關係不會改變。由於當時減持京東是以特別股息形式所進行，因此避免了可能導致交易價格壓力的潛在市場流動性問題。

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編輯：姚卓然

港股 騰訊控股（00700） 減持 京東集團—SW（09618） 美團－W（03690） 大行報告
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