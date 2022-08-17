【名人豪宅】甲骨文聯合創辦人埃里森標價逾11億放售豪宅　較買入價高逾80%　擁520英尺海濱長廊（多圖）

甲骨文Oracle（美：ORCL）聯合創辦人埃里森（Larry Ellison）正放售其位於佛羅里達州的一個海濱莊園，標價1.45億美元（約11.3億港元）。這個海濱莊園擁有逾520英尺的海濱長廊，以及一座豪宅，共有7間睡房、11間浴室、1間酒屋及1個家庭影院，還包括一個游泳池、網球場，以及供直升機升降的足夠空間。

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埃里森於2021年4月以8000萬美元的價格，從對沖基金經理Gabe Hoffman手上買下這個莊園，意味是次放售標價，較其買入價高81.2%。

據福布斯資料顯示，埃里森身家約1100億美元，他在房地產市場非常活動，據報兩個月前以1.73億美元價格，買下Netscape億萬富翁Jim Clark防近的一個龐大房地產，創下佛羅里達州歷來最高成交價。

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編輯：陳韻妍