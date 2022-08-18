【港交所業績】港交所再跌超1%創兩個月低　半年少賺27%減派息至3.45元　LME鎳風波、僱員成本推高支出

▲ 【港交所業績】港交所半年少賺27%、每股中期息減至3.45元 LME鎳風波、僱員成本推高支出

港交所 （00388） 公布，上半年盈利按年跌27%至48.4億元。港交所擬派中期息每股3.45元，按年減少26%，維持約9成派息比率。港交所上半年總收入按年跌18%至89.37億元，單計主要業務收入就按年跌11%至92.78億元。

港交所今日再跌1.4%，報336.4元，創兩個月低。

港交所主要業務方面，上半年主要受累於港股日均成交額減少27%，令交易及結算費減少，另外電子認購IPO的存管服務費也減少。不過，期交所衍生品日均成交增加35%，債券通北向通交易增17%，都減輕現貨成交額減少的影響。

在投資表現方面，港交所上半年公司資金投資虧損3.78億元，去年同期則錄得4.28億元收益，反映資本市場期內轉差。

港交所營運支出增加 僱員費用、LME鎳風波推高

收入下跌之際，港交所半年營業支出增加11%至24.56億元，主要受僱員費用及專業費用增加所致。公司指，僱員費用及相關支出增加1.72億元或12%，反映戰略計劃增聘人手、薪酬調整及招聘成本上升。期內，港交所專業費用增加6成至2900萬元，公司解釋受倫敦金屬交易所（LME）鎳市場的申索事件產生的法律費用以及戰略項目及其他業務舉措涉及費用增加。

至6月底，港交所有2,186名長期僱員及162名臨時僱員，分別較去年底多出40人和1人。

在LME鎳風波中，港交所表示，至6月底英國高等法院收到兩宗司法覆核申素，LME和LME Clear被指名為被告人，目前沒有足夠資料評估申索的財務影響，期內無為此撥備。主席史美倫稱，事件後已與監管機構及其他持份者緊密合作，引入每日漲跌幅限制及更新每周匯報場外交易持倉要求，並且委任顧問獨立檢討。

第二季主要業務收入跌幅收窄

以季度表現計，港交所第二季盈利按年跌22%至21.68億元，季度收入按年跌14%至42.47億元。若撇除季內公司資金投資轉虧2.74億元，港交所主要業務收入按年跌4%至45.14億元，跌幅較首季收窄。

綜合市場預測，券商普遍料港交所第二季盈利按年少9%至25億元，季度收入按年少10%至45億元。

歐冠昇：聚焦長遠發展 繼續投資人才、技術

不論收入、投資表現以至新股上市數目都受制於市況而乏善可陳，港交所集團行政總裁歐冠昇稱，業績雖從去年歷史最高紀錄回落，但集團堅定聚焦長期業務發展、勇於創新，例如推出全新的SPAC上市制度、ETF納入互聯互通、宣布推出「互換通」，以及推出市場優化措施，例如衍生產品假期交易及全新VaR平台，公司將繼續投資在人才、技術及客戶關係，這些都對實現「建設面向未來的領先市場」的願景至關重要。

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

相關文章：

【港交所業績】港交所首季少賺31%至26.7億元 投資轉虧1億元

【港交所388】歐冠昇料更多中概股改為香港第一上市

【滬深港通】中證監、證監會同意增加滬深港通交易日數 南向交易日料每年多約10日、有利MSCI擴大A股權重（第二版）

【大行報告】瑞銀：港交所388下半年投資收益料受惠於HIBOR上升 互聯互通續為集團主要投資主題