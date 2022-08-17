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【智能手機】擔心安全及私隱問題　近半Android用戶考慮改用iPhone

科技 11:58 2022/08/17

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當安全漏洞發生時，75% iOS用戶能夠恢復所丟失數據的，情況較Android用戶高出20%。（法新社）

智能手機已成為生活的重要部分，同時也令人們更關注當中的安全及私隱問題。網絡安全公司Beyond Identity的報告指出，多達49% Android用戶由於擔心安全及私隱問題，正考慮轉投蘋果（Apple）的iPhone。

Beyond Identity向1,003名美國人進行調查，以了解他們對手機安全的意見和習慣。結果顯示，在作業系統安全性方面，76%的iOS用戶覺得使用iOS比Android更安全，而74% Android用戶則認為Android較iOS更安全。

【Apple爭議】於TikTok分享iPhone被盜後安全指引　蘋果工程師疑遭解僱　

該報告也顯示了雲服務對智能手機用戶的影響力。27%用戶表示使用Apple iCould感到非常安全，而22%用戶表示使用Google Clould感到非常安全。

恢復數據可能性   iOS較Android高20%

雖然逾40% Android及iOS用戶曾經歷惡意軟件攻擊或網絡詐騙，但當安全漏洞發生時，75% iOS用戶能夠恢復所丟失數據的，情況較Android用戶高出20%。

【iPhone廣告】增加收入來源　彭博社：蘋果擬置入廣告至iPhone及iPad

此外，由於下月推出的iOS 16引入了「鎖定功能」（Lockdown Mode），可保護用戶免受高度針對性的間諜軟件攻擊，包括嚴格限制或完全關閉可能使用戶面臨網絡攻擊風險的應用程式和協議，因此有多達33% Android用戶計畫因此而轉會iPhone。

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責任編輯：陳卓賢

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