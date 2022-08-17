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【異動藍籌】創科實業升逾半成重返「紅底股」　受惠大客家德寶收入超預期

當炒股 11:36 2022/08/17

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【異動藍籌】創科實業升逾半成重返「紅底股」　受惠大客家德寶收入超預期

藍籌電鑽股創科實業 （00669） 今早股價發力重上「紅底股」創逾一個月新高，最新升5%，報100.8元。創科實業單一最大客戶、美國家庭裝修用品連鎖店家德寶（Home Depot，美：HD）周二公布業績，季度收入和盈利齊創新高，超出市場預期，反映美國家庭用戶在高通脹和按息下仍願意為修繕家居消費。

據創科實業2021年年報，公司最大客戶佔總營業額47.5%，而首五大客戶佔集團營業額59.1%。

家德寶上季盈利51.73億美元，按年增長7.6%，每股盈利相當於5.05美元，較市場預期的4.94美元為佳。期內同店銷售按年增加5.8%，較市場預期的4.9%為佳。

家德寶最新維持全年可比收入按年增長約3%，反映公司預期下半年銷售增長放慢。

連同美國最大零售商沃爾瑪（美：WMT）業績勝預期，家德寶昨夜美股升4%，收報327.38美元。

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【藍籌股】創科實業：電動工具業務MILWAUKEE目標最少增長兩成

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編輯：麥德銘

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港股 創科實業（00669） 家德寶（Home Depot，美：HD）

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