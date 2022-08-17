【異動藍籌】創科實業升一成重返「紅底股」　受惠大客家德寶收入超預期

▲ 【異動藍籌】創科實業升逾半成重返「紅底股」 受惠大客家德寶收入超預期

藍籌電鑽股創科實業 （00669） 受單一最大客戶家德寶業績造好刺激，今日股價發力重上「紅底股」創兩個月新高，最高見105.3元，升逾一成，現報104.3元，升8.99%。創科實業單一最大客戶、美國家庭裝修用品連鎖店家德寶（Home Depot，美：HD）周二公布業績，季度收入和盈利齊創新高，超出市場預期，反映美國家庭用戶在高通脹和按息下仍願意為修繕家居消費。

據創科實業2021年年報，公司最大客戶佔總營業額47.5%，而首五大客戶佔集團營業額59.1%。

家德寶上季盈利51.73億美元，按年增長7.6%，每股盈利相當於5.05美元，較市場預期的4.94美元為佳。期內同店銷售按年增加5.8%，較市場預期的4.9%為佳。

家德寶最新維持全年可比收入按年增長約3%，反映公司預期下半年銷售增長放慢。

連同美國最大零售商沃爾瑪（美：WMT）業績勝預期，家德寶昨夜美股升4%，收報327.38美元。

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

相關文章：

【業績｜藍籌】創科實業績後大彈一成 上半年純利按年增1成 中期息增派12%至每股95仙

【藍籌股】創科實業：電動工具業務MILWAUKEE目標最少增長兩成

【美股業績】沃爾瑪第二季收入勝預期

編輯：麥德銘