▲ 【中國經濟】法巴：中央即使推大規模刺激措施 難以彌補清零政策對經濟的損害

內地個別城市仍有零星疫情出現，法巴認為，內地7月份經濟數據反映復甦力度弱於預期，相信今年餘下時間增長力度亦較疲弱，而疫情重燃及持續的清零政策，將會阻礙商業活動回復至正常水平，同時損害消費者購買力及經濟信心。

法巴表示，中央早前推出的提振內房政策並不足以恢復置業者的信心，也不能紓緩內房開發房的資金短缺問題，內房市場看似會進一步惡化，短期要恢復內房投資及需求，中央可以做的手段有限，而且房地產市場的增長缺口，難以靠基建投資及製造業投資來彌補，預期未來中國息率曲線會趨於平坦，人民幣走勢疲軟。

「中央即使推出大規模的刺激經濟措施，亦難以彌補清零防疫政策對經濟造成的損害。」

中國上月城市失業率降至5.4%，較4月份高峰回落0.7個百分點，但仍較去年同期高0.3個百分點。法巴指，中國失業問題較數據更嚴重，部分農民工或因失業而回到鄉鎮工作，導致失業率下降，同時年青人失業率升至19.9%的高峰，遠高於2019年7月（疫情前）的13.9%。

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編輯：陳韻妍