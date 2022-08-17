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【英揆之爭】卓慧思被揭私下暗批英工人 競爭力不及外國

環球社會熱點 11:25 2022/08/17

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英國保守黨黨魁選舉已進入後期，不少英國民調指外相卓慧思支持率領先。惟卓慧思被揭曾私下批評英國工人，需要更加努力工作。卓慧思更暗示，英國工人競爭力不及外國。有意見指，相關言論與卓慧思2012年出版作品中，對英國工人有爭議的形容呼應。

施雅晴大爆料 卓慧思好想接受Vogue訪問 【下一頁】

英國《衛報》引述外洩錄音報道，卓慧思（Liz Truss）指從生產力而言，倫敦和英國其他地區差別非常大，是數十年來的現實。卓慧思認為，是本質上心態和態度的差別，形成相關工作文化，她更保證，中國的情況完全不同。

報道指，卓慧思發表相關言論時正出任財政部首席秘書，負責監督公共開支。卓慧思在錄音中直言，英國工作文化存在根本性問題，若英國希望成為一個更富裕及繁榮的國家，就需作出改變，但她認為民眾不會改變。

辛偉誠指約翰遜下台咎由自取 卓慧思歸咎媒體 【下一頁】

卓慧思指自己對脫歐公投等一系列事件反思，認為雖然主流意見將一切歸咎於歐洲及難民， 但實際上英國需要更加努力工作（more graft）。卓慧思承認，相關結論不會受民眾歡迎。報道指，卓慧思言論與其2012年聯合出版書籍《Britannia Unchained》中，形容英國工人為「世界上最糟糕的懶人」（worst idlers in the world）描述吻合，相關觀點引來極大爭議。

卓慧思在保守黨領導層會議期間，被問及是否依然堅持報道中的觀點。卓慧思回應表示，英國需要提高生產力，需要更多經濟增長，但現時缺乏足夠的資本投資，所以現時為威士忌行業及北海地區取得更多投資非常重要。

卓慧思上月出席辯論時指出，自己並未撰寫書籍中具爭議的言論，並指相關言論出自黨魁選舉為對手辛偉誠（Rishi Sunak）背書的副首相藍韜文（Dominic Raab）。

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責任編輯：李俊儀

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