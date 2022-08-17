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拜登簽降通脹法案 稱為美國家庭帶來進步繁榮

環球社會熱點 11:09 2022/08/17

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美國總統拜登周二（16日）簽署一項價值約7,500億美元（約5.85萬億港元）的《降通脹法案》，涵蓋醫療、稅收及氣候等方面的措施。拜登批評所有共和黨國會議員都反對這項法案，強調法案能為美國家庭帶來進步及繁榮。

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拜登（Joe Biden）周二於白宮簽署《降通脹法案》（Inflation Reduction Act），法案完成拜登立法議程中的幾個重要項目，包括發起美國史上最大規模的氣候投資、限制處方藥價格、徵收最少15%企業稅、延長ACA醫保（平價醫療法案，俗稱奧巴馬醫保）補助3年等措施。

拜登形容《降通脹法案》不只著眼現在，更關乎未來，能為美國家庭帶來進步繁榮。他重點提到延長醫保補助未來幾年有助1,300萬國民每年平均節省800美元保費。

法案當中應對氣候危機及能源安全等措施更可為美國家庭節省數千美元，包括為他們購買高能源效益電器提供回贈金額，家居按照太陽能板等設備可獲免稅額。

拜登強調會信守競選承諾，所有年收入低於40萬美元（約312萬港元）的國民都不會加稅。

他同時批評所有共和黨議員都投票反對《降通脹法案》，阻礙國家推行包括應對氣候危機、降低處方藥價格和實施公平稅制等措施。

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美國有線電視新聞網絡（CNN）上月底發布一項民調指，有75%民主黨選民希望政黨於2024年提名拜登以外的人參選總統。

據悉，白宮正努力透過宣傳《降通脹法案》等政治成就，希望在11月的中期選舉前為拜登重塑形象。

華府未來數周將會舉行多項有關新法案的活動，白宮指拜登將會主持一次内閣會議上掏如何實施這項法案，到訪全國各地宣揚法案對國民及影響，更會參加9月5日美國勞動節後的白宮慶祝活動。

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責任編輯：鄭錦玲

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