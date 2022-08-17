【Fintech】許正宇：財庫局將優化金融科技概念驗證測試資助計劃　並推金融科技從業員培訓資助先導計劃

▲ 許正宇：財庫局將優化金融科技概念驗證測試資助計劃 並推出金融科技從業員培訓資助先導計劃

財經事務及庫務局局長許正宇表示，上周三到訪了數碼港，親身體驗不同金融科技方案的實際應用，看到不少本地初創企業的成功創新案例。財庫局當日亦公佈了兩項發展金融科技的最新計劃，分別是新一輪「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃和金融科技從業員培訓資助先導計劃。

優化「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃

在資助研究並鼓勵創新方面，該局將推新一輪「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃，並從三方面優化了新一輪計劃。

第一是擴大合資格申請者範圍，去年的計劃主要接受金融科技公司夥拍金融機構提出申請；今年將接受研究機構，包括本地大學、自資院校、公營科研機構、私營金融科技實驗室等，夥拍金融機構提出申請。

第二是允許更靈活的合作模式：今年申請的項目可由多家金融科技公司或研究機構與多家金融機構共同合作推出項目，從而鼓勵他們以創新概念解決更廣泛的金融科技和金融服務行業痛點。

第三是提升合資格項目最高資助金額至少50%，每個獲批項目的資助金額由10萬元提高至15萬元。如項目涉及跨境應用，或合規科技、聯盟式學習（federated learning）技術方案、開放應用程式介面，或環境、社會及管治等新興領域的應用，資助額可達20萬元；如項目對整體行業有更廣泛的影響，而且能針對行業瓶頸提出解決方案，資助額更達40萬元。

銀行從業員取得金融科技專業資格獲8成學費資助

許正宇續指，財庫局另一金融科技發展計劃是金融科技從業員培訓資助先導計劃。

隨着首個適用於銀行從業員、獲資歷架構認可的金融科技專業資歷預計將於今年9月推出，財庫局將聯同金管局及香港銀行學會，推出金融科技從業員培訓資助先導計劃，銀行從業員成功取得在銀行專業資歷架構（Enhanced Competency Framework）下的金融科技專業資格後，將獲8成學費資助，上限為25,000元，名額約1,500個。

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記者：余倩敏