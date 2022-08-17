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【烏克蘭戰爭】克里米亞彈藥庫多傳爆炸聲 疑烏軍所為

環球政治 10:58 2022/08/17

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俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發接近半年，雙方仍然激烈交戰。俄國控制的克里米亞半島地區近日再傳爆炸聲，有指或是烏軍所為。俄方指爆炸為敵對勢力的蓄意破壞，承認有軍事設備受損。烏方未有承認責任，但強調針對被佔領區的去軍事化將會持續。

俄記者照片「出賣」僱傭兵總部 烏軍鎖定位置成功轟炸 【下一頁】

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報稱，克里米亞（Crimea）北部一個軍事設施周二（16日）發生爆炸。據當地居民指出，爆炸地點為空軍基地的彈藥庫，曾多次傳出爆炸聲，現場冒出陣陣黑煙。

俄羅斯國防部批評事件為蓄意破壞，承認有軍備受損，惟未公開詳情。當地官員緊急疏散方圓近5公里內的超過3,000名居民，事發地點附近﹑連接俄羅斯本土的火車服務需停止，官員並指爆炸原因是起火所致。

烏克蘭雖未公開承認責任，但總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）指出，佔領克里米亞的俄羅斯人面臨高死亡風險，聲稱正執行去軍事化行動。總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）同日表明，烏軍將持續執行精準的去軍事化行動，直至恢復全面控制烏克蘭領土。

【烏克蘭戰爭】烏核電廠周圍再遭炮擊 俄願助IAEA使團視察 【下一頁】

總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）促請所有在被俄佔領區的烏克蘭人遠離俄軍軍事設施及武器庫，並指俄軍愈少機會殺害烏克蘭人，烏國就愈有機會盡快終結戰爭及解放領土。

克里米亞西部的一個俄國空軍基地上周二（9日）同樣發生爆炸，烏方否認涉事。美國媒體根據衛星圖片分析，指俄軍在爆炸中損失多架戰機。惟俄方聲稱當日是彈藥爆炸，否認有任何戰機損失。

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責任編輯：吳漢培

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