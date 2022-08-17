【蘋果動向】蘋果研VR指尖追蹤設備　優化觸覺反饋體驗

▲ 果正開發一種將傳感器附著指尖的設備，能支援觸覺反饋。（蘋果、法新社）

虛擬空間互動是VR場景的一大難題，例如當用戶戴上VR眼鏡後，將難以使用鍵盤或鼠標等工具作互動。為優化用戶體驗，蘋果（Apple）正開發一款VR指尖追蹤設備，讓用戶在VR場景中抓取虛擬物件時，帶來更真實的體驗。現時蘋果正為該設備向美國專利及商標局申請專利。

【VR眼鏡】 為推進行業發展 Meta VR眼鏡加價

蘋果表示，現有VR系統進行虛擬互動時，需要用戶手持運動控制器，但當用戶想抓取虛擬物件時，由於實際上他已抓著控制器，因此在體驗上是不夠真實。

傳感器貼附手指 偵測動作

蘋果正開發一種將傳感器附著指尖的設備，能支援觸覺反饋。當傳感器貼在手背面的手指時，傳感器就可偵測動作，提供某種形式的觸覺反饋。

【VR遊戲】 PS5 VR2 新功能發布 增透視影像及自訂空間功能

此外，指環也可戴在指尖上，由指甲固定，從而確定有多少根手指在參與互動。然後，訊息就會反饋到手背上的控制零件，再連接到電腦運算設備上。

據悉，這設備計除可用於VR和AR場境外，也適用於類似科幻電影《未來報告》（Minority Report）中的投影場景。鏡頭可偵測設備上的可視標記或傳感器，從而追蹤手掌位置；設備的傳感器則可收集手掌或者手指的位置數據，提高精準度，令手掌能與投影場景或界面互動。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢