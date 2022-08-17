▲ 【新股IPO】太盟投資PAG據報擬推遲至明年上市 以免低價上市及上市初期走勢不佳

據《彭博》引述消息人士指，由於市場過於波動，亞太區另類投資公司太盟投資集團（PAG）考慮推遲在香港首次公開募股（IPO）的計劃。早前據報公司集資規模或達20億美元（折合約156億港元）。

消息人士指，太盟投資認為目前股市波動，可能導致投資者要求更大折讓價上市，加上欲避免上市初期走勢不佳的情況，故打算推遲上市進程至明年。不過，消息指，該上市事項仍在考慮之中，如果市場短期內好轉，仍可能很快發行上市。

太盟投資的代表沒有立即回應消息。

太盟投資於3月遞交在港上市申請，已聘請高盛及摩根士丹利為聯席保薦人，瑞銀為財務顧問。

太盟投資主要在另類資產管理行業開展業務，包括私募債務、私市股權、風險投資、房地產、基礎建設及對沖基金等資產類別，過去10年間，資產管理規模增長約6被，目前資產管理規模約為500億美元（折合約3900億港元）。公司去年全年總收入達7.37億美元，按年增長15.5%；年內溢利接近3.05億美元，按年增長16.1%。

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編輯：姚卓然