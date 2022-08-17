【限電停產】中國多省再傳限電、豐田寧德時代四川停產　龍源中國電力齊升8%

▲ 【異動｜電力股】龍源中國電力齊升7% 內地多個省市再度傳出限電停產

中國多地近日出現連日高溫，也導致供電出現問題，多個省市再度傳出用電緊張。四川省供電拉響警報，寧德時代（深：300750）、豐田汽車（Toyota）四川廠房都須停產至8月20日，另外安徽、江蘇、浙江也傳出限電、停工和號召節約用電等事件。

消息刺激電力股再度向上，龍源 （00916） 、中國電力 （02380） 齊升8%，並連升五日，大唐新能源 （01798） 升8%，潤電 （00836） 升3%。

四川省政府最新公告，為確保民生用電，將對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶實施生產全停6天，內地多間A股上市公司因電力供應緊張臨時停產。四川省電力供應不少來自水力發電。

至於另一重要生產據點江蘇省也傳出陸續輪流錯峰生產用電，用市場化措施減少尖峰時段用電需求，並加強與用電企業溝通協調，引導用戶在用電高峰期自主調整生產時間。

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

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編輯：姚卓然