  • 32°C
香港時間 : 2022817日 (週三) 14:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【限電停產】中國多省再傳限電、豐田寧德時代四川停產　電力股齊升（第二版）

股市 13:36 2022/08/17

分享：

分享：

【異動｜電力股】龍源中國電力齊升7%　內地多個省市再度傳出限電停產

中國多地近日出現連日高溫，也導致供電出現問題，多個省市再度傳出用電緊張。四川省供電拉響警報，寧德時代（深：300750）、豐田汽車（Toyota）四川廠房都須停產至8月20日，另外安徽、江蘇、浙江也傳出限電、停工和號召節約用電等事件。

消息刺激電力股再度向上，龍源 （00916） 現升8.8%、中國電力 （02380） 升近7%，並連升五日，大唐新能源 （01798） 升6%，潤電 （00836） 升近5%。

國家電網董事長辛保安表示，要確保電網安全運行，發揮大電網資源配置作用，組織跨區跨省餘缺互濟，最大限度支援川渝地區電力供應。

四川省政府最新公告，為確保民生用電，將對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶實施生產全停6天，內地多間A股上市公司因電力供應緊張臨時停產。四川省電力供應不少來自水力發電。

至於另一重要生產據點江蘇省也傳出陸續輪流錯峰生產用電，用市場化措施減少尖峰時段用電需求，並加強與用電企業溝通協調，引導用戶在用電高峰期自主調整生產時間。

（第二版加入國家電網消息）

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

 

相關文章：

【分析｜電力股】煤價高企拖累上半年業績　電力股急挫反跌出低吸機會？　瑞信摩通首選呢一隻股！

【可持續發展】中國電力向母企收購逾215萬千瓦可再生能源資產　清潔能源裝機容量佔比將升至3.32%

編輯：姚卓然

 

港股 四川省 電力股 江蘇省 電力 新能源 大唐新能源（01798） 中國電力（02380）

上一篇文章

期指跌後回升 咩位吸納博反彈？

下一篇文章

【偽冒電話】保監局呼籲留意偽冒該局職員來電　指局方不會透過錄音電話與市民聯絡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【天齊鋰業9696】南韓股民趁Tesla回彈急沽出　天齊鋰業成新寵兒
【天齊鋰業9696】南韓股民趁Tesla回彈急沽出　天齊鋰業成新寵兒
【美股期貨】美零售銷售數據+儲局會議紀錄公布前　道指期貨升19點、納指期貨偏軟（不斷更新）
【美股期貨】美零售銷售數據+儲局會議紀錄公布前　道指期貨升19點、納指期貨偏軟（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市升119點　美團ADR僅反彈1.7%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市升119點　美團ADR僅反彈1.7%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數午後升約200點　港交所績後跌1%　潤電、潤啤績後抽升　電力股造好（不斷更新）
【港股市況】恒生指數午後升約200點　港交所績後跌1%　潤電、潤啤績後抽升　電力股造好（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴美股神秘大戶接力搬近570億大貨到港　今年起累存9.3%阿里到港股倉位
【阿里巴巴9988】阿里巴巴美股神秘大戶接力搬近570億大貨到港　今年起累存9.3%阿里到港股倉位
【騰訊700】騰訊據報擬出售絕大部分美團持股　美團股價反彈2%、騰訊跌約1%
【騰訊700】騰訊據報擬出售絕大部分美團持股　美團股價反彈2%、騰訊跌約1%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款