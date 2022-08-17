【限電停產】中國多省再傳限電、四川「60年罕見乾旱」多廠停產　重慶擴大工業限電至下周、電力股齊升（第三版）

▲ 【異動｜電力股】龍源中國電力齊升7% 內地多個省市再度傳出限電停產

中國南部近日連日高溫，連帶四川等地乾旱令水電發力受限，多個省市再度傳出限電停產。最先拉響供電警報四川省，寧德時代（深：300750）、豐田汽車（Toyota）四川廠房都須停產至8月20日，最新重慶市宣布「擴大工業佐業讓電於民」，納入有序用電方案的電力用戶須執行，為期由8月17日凌晨至24日深夜。

消息刺激電力股再度向上，龍源 （00916） 全日升7.4%，中國電力 （02380） 升8.2%，並連升五日，大唐新能源 （01798） 、潤電 （00836） 齊升5.6%。

國家電網董事長辛保安表示，要確保電網安全運行，發揮大電網資源配置作用，組織跨區跨省餘缺互濟，最大限度支援川渝地區電力供應。

官媒：四川遇60年罕見高溫乾旱 重慶高溫破紀錄

四川省政府最新公告，為確保民生用電，將對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶實施生產全停6天，內地多間A股上市公司因電力供應緊張臨時停產。

四川省約8成電力供應來自水力發電，但官媒引述國網四川電力工程師稱，當地遇「60年罕見的高溫乾旱災害」，部分主力水電廠見底，令全省水電發電能力降至約5成以上。

重慶市個別氣溫監測站錄得44.6度最高溫度，創出當地極端高溫紀錄，重慶最新公布，受持續高溫天氣影響，全市用電負荷持續攀升，在發電機組應發盡發、外送通道全部滿送的情況下，高峰時段存在較大缺口。為確保電力安全有序供應，保障群眾基本需要，啟動有序用電一級方案，納入有序用電方案的所有電力用戶必須全部參與執行（保安負荷除外），讓電於民，時間為8月17日0：00-8月24日24：00，後續根據氣溫變化和供需形勢及時調整。

至於另一重要生產據點江蘇省也傳出陸續輪流錯峰生產用電，用市場化措施減少尖峰時段用電需求，並加強與用電企業溝通協調，引導用戶在用電高峰期自主調整生產時間。

（第二版加入國家電網消息，第三版加入重慶限電安排）

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

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編輯：姚卓然