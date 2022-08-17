【親子好去處】新加坡最大型兒童室內遊樂場Kiztopia 首間旗艦店進駐新城市廣場 3款超抵價門票9折優惠預售

新加坡首屈一指的最大型親子遊樂中心、2021年度新加坡旅遊局最佳景點體驗獎得主「Kiztopia」將於今年9月人氣進駐香港，於沙田新城市廣場Play Park開設首間海外旗艦店，這座佔地12,000平方呎的室內遊樂場有多達15個遊樂體驗區域，當中最吸睛要數設置了8條、最高可達4米高（約兩層樓高）的巨型滑梯攀爬區，加上以8個原創卡通角色為主題的職業體驗區，以提升8大兒童成長智能為目標，帶來過江龍的「玩樂、學習、美食和親子遊樂」一站式體驗。

想率先體驗Kiztopia首間海外旗艦店的神奇魔力，可即於8月29日起在Kiztopia香港官網和Klook網上平台搶先享受9折早鳥優惠，備有單次入場、10次入場及年票共3款門票選擇。與此同時，由8月29日至9月11日期間，Kiztopia更於新城市廣場三期二樓特設「Kiztopia期間限定體驗區」，讓大家提早跟8個原創卡通角色拍照玩樂，發掘Kiztopia的魅力。

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▲ Kiztopia香港首間旗艦店進駐沙田新城市廣場

Kiztopia在短短三年內成為新加坡最具知名度的親子遊樂品牌，秘訣在於其「從遊戲中學習，寓學習於玩樂」的創立理念，希望讓孩子在刺激好玩的室內遊樂場中得到全方位遊樂和學習的樂趣。新登陸新城市廣場Play Park的首間海外旗艦店也秉承同一信念，引入8位大受歡迎的原創卡通角色，包括廚師小熊Bell、舞蹈員河馬Happy、工程師小象Eli、教師兔子Raby、科學家猴子Mark等等，讓他們陪着小朋友一起成長並穿梭於15個童心未泯的遊樂體驗區域，當中可依下列特色劃分：

全場最矚目且具挑戰性的「超巨型城堡攀爬區」，是香港規模數一數二的兒童攀爬設備，當中最刺激的當然是更高達4米（約兩層樓高）的長滑梯，讓孩子在一片快樂尖叫中直接滑進色彩繽紛的大型波波池，加上多項極具挑戰性的障礙遊戲，如流星錘、攀爬牆、繩索橋、彈床等，實在令人樂而忘返。其次以原創角色為主題的「6大職業體驗區」，讓小朋友在區內穿梭不同空間及玩樂活動，體驗學習不同職業的工作；還有分別考驗小朋友體力和腦力、佔地超過600呎的「Drago彈跳城堡」和長達6米的「創意積木遊戲牆」；嬰幼兒亦可於特設的「幼童看護區」盡情放電。另外，場內還有「Hero Square 英雄廣場」和「Star Lite 派對房」供小朋友舉辦不同類型的活動呢！一家大細盡情玩樂後更可到「Bell’s Café」休息充電及「親子打卡區」影相留念。

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全場15個區域除了帶來感官刺激外，更自然糅合了特定學習目標，以培養孩子8大成長智能——圖像、身體、邏輯、人際關係、音樂、自然、自我和文字，為兒童室內遊樂場帶來重新定義。

新加坡Kiztopia寓教於樂的遊玩體驗與現時香港一眾室內遊樂場大有不同，肯定會勾起很多家長孩子的好奇心率先試玩。為慶祝首間海外旗艦店登陸新城市廣場，Kiztopia將與全球知名旅遊體驗預訂平台Klook獨家合作，由8月29日起將同時於Kiztopia香港官網和Klook網上平台首次公開發售遊樂場門票，透過Klook強大用戶網絡及雙方全方位的宣傳推廣，讓香港家長和海外旅客更認識Kiztopia，輕輕鬆鬆於平台上搶先預訂門票。

為慶祝Kiztopia香港首間旗艦店開幕，由8月29日至9月11日期間更推9折預售優惠，讓大家早買早享受。以9折早鳥優惠入手，一名12歲或以下小童及1名18歲或以上的成人免費陪同單次入場每小時門票折實價為142元起；購買「10次入場套票」只需1,204元；而「日限1次（兩小時）入場年票」更低至2,599元，相當於每小時最低3.5元。

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責任編輯：嚴浩文