【英超聯賽】馬斯克揚言將收購曼聯　4小時後反口：「這是一個笑話」

▲ 【英超聯賽】曼聯救星出現？ 馬斯克揚言將會收購曼聯

近期狀態低沉、今季開季連輸兩場並排在英格蘭超級足球聯賽（簡稱英超）榜尾的曼聯（Manchester United）或出現救星！Tesla特斯拉（美：TSLA）行政總裁、全球首富馬斯克（Elon Musk）於社交媒體發文揚言，要買起曼聯。不過，馬斯克相隔4個多小時後否認，指自己不會購買任何一支運動隊。

馬斯克：「這是一個在Twitter流傳已久的笑話，我不會購買任何運動隊。」

馬斯克在早前的帖文笑稱，自己是共和黨的左翼份子，以及民主黨的右翼，又指自己將會收購曼聯。

截至周二收市，曼聯市值為20.8億美元，並由目前班主American Glazer家族持有，不過，該家族沒有未有回應。曼聯今季開季不順，並連輸兩場，日前更作客以0：4不敵賓福特，30年來首次跌落榜尾。

最近，馬斯克提出以440億美元收購Twitter後，以Twitter拒絕提供虛假賬戶數據為由放棄推進交易。Twitter其後起訴馬斯克以迫令他完成交易，馬斯克則對Twitter提出反訴。

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編輯：姚卓然

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