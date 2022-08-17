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【美股焦點】橋水首席投資策略師︰股市未有做好經濟增長放緩的準備

股市 08:44 2022/08/17

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【美股焦點】橋水首席投資策略師︰股市未有做好經濟增長放緩的準備

美股近期反彈，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）首席投資策略師Rebecca Patterson認為，股市未有做好經濟增長放緩的準備。

Rebecca Patterson稱，市場正預計聯儲局將穩穩落地，通脹迅速回到目標，且不會出現經濟衰退，但她認為這似乎不太可能，指儲局一是決定容忍通脹高於2%的目標水平，一是收緊到足以令美國經濟陷入衰退，認為這意味盈利將不得不下跌。

她表示，儲局量化緊縮（Quantitative Tightening，QT）、縮表才剛熱身，9月時會看到QT步伐加快，認為人們沒有充分關注這可能對市場意味著什麼。一個全面滯脹環境，增長減速、通脹從高位放緩但依然相對較高，她指，過去歷史證明這種環境下股市表現最差。

經濟學家此前估計，聯儲局接下來3周H.4.1的報告中，聯儲局資產總額會減少約500億美元。鑑於QT 9月全面實施，儲局資產下降速度將會加快。

標普500指數上周五收於4232點之上，為今年1月3日收市高位跌至6月16日低位反彈的50%，根據分析而言意味底部已定。

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

【美股收市】零售龍頭季績佳 道指升239點 納指軟

【美國縮表分析】美經濟學家：聯儲局未來3周加速縮表　或達500億美元

責任編輯︰梁浩碩

美股 縮表 美國聯儲局 標準普爾500指數 美國 通脹

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