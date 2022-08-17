【新世界母企】鄭家純旗下周大福企業據報擬售澳洲能源公司　初步估值234億元

▲ 【新世界母企】鄭家純旗下周大福企業擬售澳洲能源公司 初步估值234億

據《彭博》引述消息人士報道，新世界 （00017） 母企、本地富豪鄭家純旗下周大福企業正考慮出售旗下澳洲能源公司Alinta Energy，初步估值約30億美元（約235億港元）。據指公司已開始接觸部分潛在買家作評估，最快在未來數周開始啟動出售程序。

消息人士表示，周大福企業已委託高盛協助出售事宜。不過，消息人士亦提到該交易討論仍在進行中，時間和價格等細節可能會發生變化。

周大福企業、高盛及Alinta Energy均暫未有回覆查詢。

5年後沽貨套現

Alinta Energy於澳洲營運超過廿年，目前在澳洲和紐西蘭為超過100萬個家庭供應天然氣和電力，擁有約800名員工。Alinta Energy擁有多個發電及供氣項目，包括昆士蘭Braemar 電站、西澳Wagrup電站。

周大福企業在2017年以40億美元向私募基金TPG Capital收購Alinta Energy。若消息屬實，公司於5年後沽貨套現，料蝕約10億美元。

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編輯：姚卓然