【港股市況】恒生指數升逾100點重上二萬關　美團反彈4%　電力股造好、內房續向上（不斷更新）

港股今早反彈逾100點，上試收復20000點。恒生指數開報19995點，升165點。恒生科技指數升近1%，報4262點。美團 （03690） 反彈3%；阿里巴巴 （09988） 升近1%；滙豐 （00005） 升逾1%。

分析文章︰

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即市走勢︰

【11：51】大市重上20000點，報20008點，升178點。

【11：46】港股中午收市前，恒指升149點，報19980點；科指升0.8%，報4253點。

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【11：41】東方海外 （00316） 昨反彈1日後，今早逆市跌逾3%，低見226.6元。

【11：36】【異動藍籌】創科實業升逾半成重返「紅底股」 受惠大客家德寶收入超預期

【11：31】上證半日升0.3%；深證升0.6%；創業板指升1.2%。

【11：22】美團 （03690） 最新升5%，高見173元；騰訊 （00700） 跌幅收窄至0.3%；阿里巴巴 （09988） 升0.8%；小米 （01810） 升1%。

【11：22】TCL電子 （01070） 升一成，破頂高見4.68元。

【11：20】【中國經濟】法巴：中央即使推大規模刺激措施 難以彌補清零政策對經濟的損害

【11：15】大市升幅擴大至140點，報19970點；科指升0.8%，報4254點。

【10：54】【新股IPO】太盟投資PAG據報擬推遲至明年上市 以免低價上市及上市初期走勢不佳

【10：54】半新股中國石墨 （02237） 升兩成，高見1.12元，成交3931萬元。

【10：39】內房短綫拉升，潤地 （01109） 升逾1%；碧桂園 （02007） 升4%；雅居樂 （03383） 升逾1%；龍湖 （00960） 升3%；中海外 （00688） 短幅全消暫無升跌。

【10：33】美團 （03690） 升近半成，高見172.6元，大市升近100點，報19925點，升95點；科指升0.4%，報4239點。

【10：31】中國燃氣 （00384） 跌逾8%，低見10.88元，成交達1.5億元。

【10：23】美團 （03690） 最新反彈4%，高見172元；騰訊 （00700） 跌逾1%，低見297元。

【10：21】藥明生物 （02269） 績前偏軟，跌1%低見68.7元。

【10：18】港股好淡爭持，最新升2點，報19833點；科指跌近0.5%，報4201點。

【10：16】【異動｜電力股】龍源中國電力齊升7% 內地多個省市再度傳出限電停產

【10：13】昨升逾一成的碧桂園服務 （06098） 今早回吐半成，低見15.06元。

【10：07】本港地產股向上，恒地 （00012） 升1%；新地 （00016） 升0.5%；新世界 （00017） 升近1%；信置 （00083） 升2%，破頂高見12.18元；長實 （01113） 則跌0.3%。

【10：01】恒指最新轉跌4點，報19826點。

【10：01】財訊傳媒 （00205） 升1.5倍，破頂高見2元，成交1495萬元。

【09：59】騰訊 （00700） 回吐，績前跌逾1%再次回落至300元以下，低見298.4元；美團 （03690） 反彈逾2%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 靠穩升0.1%

【09：54】中國電力 （02380） 最新升逾8%；今公布業績的潤電 （00836） 升逾3%；龍源電力 （00916） 升逾7%。

【09：53】【業績│公用股】港華智慧能源升6% 上半年多賺34%不派息 燃氣銷售量增加4%、新增52個再生能源項目

【09：48】昨造好的內房股今早見回吐，中海外 （00688） 跌2%；潤地 （01109） 跌0.8%；碧桂園 （02007） 跌0.4%；雅居樂 （03383） 跌逾1%；龍湖 （00960） 跌3%。

【09：47】港交所 （00388） 績前偏軟，跌0.3%，低見345元。

【09：46】中國富強金融 （00290） 升幅擴大至6成，破頂高見0.485元，成交8169萬元。

【09：43】中國華融 （02799） 跌幅擴大至逾14%，低見0.29元。

【09：42】HYGIEIA GROUP （01650） 達成復牌指引，停牌逾1年後今早復牌，股價升14%，高見0.109元。

【09：40】ATMX早段個別發，阿里巴巴 （09988） 升0.2%；騰訊 （00700） 回吐近1%，300元關口爭持；美團 （03690） 反彈1%；小米 （01810） 跌0.2%。

【09：39】大市早段升幅收窄至約34點，報19865點；科指跌0.2%，報4213點。

【09：39】【國泰293】國泰再升1% 7月載客量增逾3倍、日均載逾7000人 貨運表現轉差、冬季旺季料不復去年勇

【09：38】創科 （00669） 股價造好，早段升半成高見102.4元，重上紅底股。

【09：37】內地連日限電限產，中國電力 （02380） 升逾4%；潤電 （00836） 升逾2%；龍源電力 （00916） 升逾5%。

【09：35】中電信 （00728） 績後偏軟，跌0.4%。中電信半年純利183億元人民幣，按年升3.1%，派中期息每股0.12元（折合約0.139523港元），去年同期無派中期息。

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【09：34】虎視傳媒 （01163） 復牌反彈一成，高見0.7元。虎視傳媒預期中期盈利600萬至650萬元人民幣，按年跌52%至56%。

【09：32】中國富強金融 （00290） 公布接獲主要股東江先資本（國際）管理通知，昨天以約7821.39萬元出售約2.74億股，即約29.98%股權予柳志偉而成為主要股東。中國富強金融股價早段升兩成，破頂高見0.395。

【09：32】泡泡瑪特 （09992） 開市後跌幅擴大至逾2%，低見18.2元。

【09：29】泡泡瑪特 （09992） 逆市低開近1%。

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【09：27】中國華融 （02799） 發盈警，股價跌逾7%。中國華融預期中期虧損約188.78億元人民幣，去年同期純利1.58億元人民幣。

【華融盈警】華融料半年巨虧189億人幣 確認信用減值損失及公允值變動

【09：26】萬洲國際 （00288） 績後高開近1%。萬洲上半年生物公允價值調整前純利按年升30.1%至7億美元，生物公允價值調整後純利則升16.4%至7.6億美元，擬派中期息0.05元。

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【09：21】恒生指數開報19995點，升165點。恒生科技指數升近1%，報4262點。美團 （03690） 反彈3%；阿里巴巴 （09988） 升近1%；滙豐 （00005） 升逾1%。

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【09：13】期指開報19997點，184點或0.9%。

【08：58】CTR HOLDINGS （01416） 、HYGIEIA GROUP （01650） 、虎視傳媒 （01163） 今早復牌。

【08：45】恒指黑期升幅略擴大至近125點。

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【07：44】【盈喜盈警】現代牙科料上半年少賺約54%至63% 一文看清企業表現（不斷更新）

【07：42】恒指黑期升約106點，報19916點。道指期貨跌25點，報34093點。

【07：42】股王騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 、藥明生物 （02269） 、潤啤 （00291） 等將於今日公布業績。

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【07：40】港股ADR收報19935點，升105點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報52.38元，較港收市價高0.53元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報304.24元，較港收市價高1.24元或0.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.81元，較港收市價高0.86元或近1%；美團 （03690） ADR折合報167.22元，較港收市價高2.72元或1.7%。

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【07：30】美國7月工業生產勝市場預期，反映經濟仍未完全陷入衰退，惟新屋開工量創一年半新低，顯示通脹推高房價對房屋市場帶來影響。美國兩大零售商沃爾瑪（Walmart）及家得寶（Home Depot）季績不俗，道指升幅擴大，納指跌幅收窄。道指收市升239點，報34152點；標指升8點，報4305點；納指跌25點或0.19%，報13102點。

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責任編輯︰梁浩碩