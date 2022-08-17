【港股市況】恒指黑期升約106點　美團ADR較港高逾1%　騰訊、港交所今放榜（不斷更新）

港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開105點，恒指料開報19935點。滙豐 （00005） ADR折合報52.38元，較港收市價高0.53元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報304.24元，較港收市價高1.24元或0.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.81元，較港收市價高0.86元或近1%；美團 （03690） ADR折合報167.22元，較港收市價高2.72元或1.7%。

分析文章︰

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即市走勢︰

【08：45】恒指黑期升幅略擴大至近125點。

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【07：42】恒指黑期升約106點，報19916點。道指期貨跌25點，報34093點。

【07：42】股王騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 、藥明生物 （02269） 、潤啤 （00291） 等將於今日公布業績。

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【07：40】港股ADR收報19935點，升105點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報52.38元，較港收市價高0.53元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報304.24元，較港收市價高1.24元或0.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.81元，較港收市價高0.86元或近1%；美團 （03690） ADR折合報167.22元，較港收市價高2.72元或1.7%。

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【07：30】美國7月工業生產勝市場預期，反映經濟仍未完全陷入衰退，惟新屋開工量創一年半新低，顯示通脹推高房價對房屋市場帶來影響。美國兩大零售商沃爾瑪（Walmart）及家得寶（Home Depot）季績不俗，道指升幅擴大，納指跌幅收窄。道指收市升239點，報34152點；標指升8點，報4305點；納指跌25點或0.19%，報13102點。

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責任編輯︰梁浩碩