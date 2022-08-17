【港股夜期+北水】恒指夜期跌71點　北水錄24.1億元淨流出　沽美團（不斷更新）

北水續錄得淨流出24.1億元，為1個月來最大量淨流出，連續兩日共走資逾43億元。中國電力 （02380） 有3.1億元淨流入，旭輝 （00884） 及比亞迪 （01211） 分別錄得1.1億元及0.6億元淨流入。北水淨流出方面，美團 （03690） 及快手 （01024） 分別錄得10.7億元及5.4億元淨沽盤。

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恒生指數全日升91點 美團反彈3%

港股今早反彈高開165點，早段一度轉跌，其後重拾升勢，曾升逾200點，恒生指數收報19922點，升91點，成交842億元。恒生科技指數升0.4%，報4238點。美團 （03690） 升逾3%；創科 （00669） 升10%；港交所 （00388） 跌逾1%；電力股造好，中國電力 （02380） 升逾8%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 美團 170.00 +3.3 +44 -36 創科實業 105.40 +10.1 +26 22 比亞迪 288.80 +1.4 +6 226 新奧能源 122.30 -3.6 -6 14 港交所 341.20 -1.6 -11 34 友邦 76.15 -0.7 -11 15

分析文章︰

【大行分析】大摩：騰訊若沽美團可釋放價值、或更進取回購股份 一文看清大行對騰訊擬沽美團傳聞之看法（不斷更新）

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：40】恒指夜期跌71點，報19835點。

【16：40】【騰訊業績】騰訊次季收入跌3%、上市以來首見負增長 經調整純利挫17%但勝預期

【16：40】【香港經濟】本港5月至7月失業率降至4.3% 與消費及旅遊相關行業改善最大

【16：10】恒生指數收報19922點，升91點，成交842億元。恒生科技指數升0.4%，報4238點。美團 （03690） 升逾3%；創科 （00669） 升10%；港交所 （00388） 跌逾1%；電力股造好，中國電力 （02380） 升逾8%。

【16：00】恒生指數U盤前升87點，報19918點。

【15：50】港華智慧能源 （01083） 高開低走，股價尾市跌近6%，破底低見3.37元。

【15：47】港交所 （00388） 尾市跌1.6%，低見340.8元。

【15：43】【吉利175】吉利旗下極星推硬頂開篷純電跑車Polestar 6 預計2026年量產上市

【15：38】中國電力 （02380） 尾市升逾9%，高見4.55元；潤電 （00836） 升逾5%；龍源電力 （00916） 升逾7%。

【15：19】美團 （03690） 升幅收窄至逾3%；騰訊 （00700） 跌1%。

【15：17】恒指尾市升幅收窄至不足100點，報19928點，升97點。

【15：15】創科 （00669） 升一成，高見105.3元。

【14：59】恒指升幅再收窄至129點，報19960點，午後曾高見20069點；科指升0.3%，報20629點。

【14：51】TCL電子 （01070） 最新升21%，升穿5元，破頂高見5.06元。

【14：48】四環醫藥 （00460） 跌穿1元，股價跌近11%，低見0.97元。

【14：45】發盈警的中國華融 （02799） 最新跌近16%，低見0.285元。

【14：43】【香港通關】陳國基：「3+4」隔離方案效果相當不錯 如條件成熟一定會繼續放寬檢疫安排

【14：34】創科 （00669） 愈升愈有，最新升9%，高見104.7元，成交11.2億元。

【14：30】TCL電子 （01070） 升幅大至17%，破頂高見4.96元。

【14：19】快狗打車 （02246） 逆市跌半成，低見5.55元。

【14：08】半新股中國石墨 （02237） 升近6成，破頂高見1.45元創上市後新高。

【13：47】大市升勢略為回順，最新升約152點，報19983點，未企穩20000點；科指升0.8%，報4256點。

【13：41】【芯片大戰】報告：美國幾乎批准所有對華科技出口 半導體設備出口不跌反增

【13：29】創科 （00669） 最新升8%，報103.4元暫為日內高位。

【13：27】四環醫藥 （00460） 預期中期淨虧損不超過1億元人民幣，股價跌逾8%，低見1元。

【13：13】創科 （00669） 升幅擴大至逾7%，高見102.8元。

【13：11】龍源電力 （00916） 午後升幅擴大至近一成，高見13.76元；中國電力 （02380） 升近8%；潤電 （00836） 績後升6%。

【13：09】港交所 （00388） 績後向下，跌幅擴大至逾1%，低見342元。

【13：06】美團 （03690） 午後初段升近5%；騰訊 （00700） 轉升0.6%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾1%。

【13：00】恒指午後升約202點，報20033點。科指升1.2%，報4271點。港交所 （00388） 績後跌0.8%，潤啤 （00291） 抽升近4%；潤電 （00836） 抽升逾6%。

【12：53】【業績】金利來半年多賺5%至8292萬元 中期息削12%至3.5仙

【12：52】黑期升約217點，報20027點。

【12：52】【業績｜內房股】中海宏洋中期純利倒退約9%至24.5億元人幣、派息6港仙 控股股東以股代息收取末期息

【12：42】【業績｜環保股】光大環境上半年少賺28% 中期派息削21%至15仙

【12：35】【業績│高息電訊股】中信國際電訊半年多賺7% 中期息增9%至6仙、股息率達8.6厘

【12：33】【華置127】華人置業上半年由虧轉盈賺8.7億 不派中期息

【12：24】【MINISO】名創優品宣派特別股息 每股普通股0.043美元

【12：18】【業績｜藍籌股】潤啤上半年少賺11.4% 中期息0.234元人幣

【12：18】【港交所業績】港交所半年少賺27% 每股中期息減至3.45元

【12：18】【業績│電力股】華潤電力半年少賺22%、息減少16%至0.21元 大批風電及光伏項目下半年併網

【12：07】【新股IPO】蘇新服務2152下限8.6元定價 集資2.15億

【12：00】恒生指數半日升167點，報19997點，成交446.6億元。恒生科技指數升近1%，報4261點。美團 （03690） 反彈逾4%。電力股造好，龍源電力 （00916） 升8%；中國電力 （02380） 升逾7%；創科 （00669） 升近6%重返紅底股。

【11：51】大市重上20000點，報20008點，升178點。

【11：46】港股中午收市前，恒指升149點，報19980點；科指升0.8%，報4253點。

【11：42】【新股IPO】叮噹健康計劃本周評估投資者需求 市傳集資額大削至不足1億美元

【11：41】東方海外 （00316） 昨反彈1日後，今早逆市跌逾3%，低見226.6元。

【11：36】【異動藍籌】創科實業升逾半成重返「紅底股」 受惠大客家德寶收入超預期

【11：31】上證半日升0.3%；深證升0.6%；創業板指升1.2%。

【11：22】美團 （03690） 最新升5%，高見173元；騰訊 （00700） 跌幅收窄至0.3%；阿里巴巴 （09988） 升0.8%；小米 （01810） 升1%。

【11：22】TCL電子 （01070） 升一成，破頂高見4.68元。

【11：20】【中國經濟】法巴：中央即使推大規模刺激措施 難以彌補清零政策對經濟的損害

【11：15】大市升幅擴大至140點，報19970點；科指升0.8%，報4254點。

【10：54】【新股IPO】太盟投資PAG據報擬推遲至明年上市 以免低價上市及上市初期走勢不佳

【10：54】半新股中國石墨 （02237） 升兩成，高見1.12元，成交3931萬元。

【10：39】內房短綫拉升，潤地 （01109） 升逾1%；碧桂園 （02007） 升4%；雅居樂 （03383） 升逾1%；龍湖 （00960） 升3%；中海外 （00688） 短幅全消暫無升跌。

【10：33】美團 （03690） 升近半成，高見172.6元，大市升近100點，報19925點，升95點；科指升0.4%，報4239點。

【10：31】中國燃氣 （00384） 跌逾8%，低見10.88元，成交達1.5億元。

【10：23】美團 （03690） 最新反彈4%，高見172元；騰訊 （00700） 跌逾1%，低見297元。

【10：21】藥明生物 （02269） 績前偏軟，跌1%低見68.7元。

【10：18】港股好淡爭持，最新升2點，報19833點；科指跌近0.5%，報4201點。

【10：16】【異動｜電力股】龍源中國電力齊升7% 內地多個省市再度傳出限電停產

【10：13】昨升逾一成的碧桂園服務 （06098） 今早回吐半成，低見15.06元。

【10：07】本港地產股向上，恒地 （00012） 升1%；新地 （00016） 升0.5%；新世界 （00017） 升近1%；信置 （00083） 升2%，破頂高見12.18元；長實 （01113） 則跌0.3%。

【10：01】恒指最新轉跌4點，報19826點。

【10：01】財訊傳媒 （00205） 升1.5倍，破頂高見2元，成交1495萬元。

【09：59】騰訊 （00700） 回吐，績前跌逾1%再次回落至300元以下，低見298.4元；美團 （03690） 反彈逾2%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 靠穩升0.1%

【09：54】中國電力 （02380） 最新升逾8%；今公布業績的潤電 （00836） 升逾3%；龍源電力 （00916） 升逾7%。

【09：53】【業績│公用股】港華智慧能源升6% 上半年多賺34%不派息 燃氣銷售量增加4%、新增52個再生能源項目

【09：48】昨造好的內房股今早見回吐，中海外 （00688） 跌2%；潤地 （01109） 跌0.8%；碧桂園 （02007） 跌0.4%；雅居樂 （03383） 跌逾1%；龍湖 （00960） 跌3%。

【09：47】港交所 （00388） 績前偏軟，跌0.3%，低見345元。

【09：46】中國富強金融 （00290） 升幅擴大至6成，破頂高見0.485元，成交8169萬元。

【09：43】中國華融 （02799） 跌幅擴大至逾14%，低見0.29元。

【09：42】HYGIEIA GROUP （01650） 達成復牌指引，停牌逾1年後今早復牌，股價升14%，高見0.109元。

【09：40】ATMX早段個別發，阿里巴巴 （09988） 升0.2%；騰訊 （00700） 回吐近1%，300元關口爭持；美團 （03690） 反彈1%；小米 （01810） 跌0.2%。

【09：39】大市早段升幅收窄至約34點，報19865點；科指跌0.2%，報4213點。

【09：39】【國泰293】國泰再升1% 7月載客量增逾3倍、日均載逾7000人 貨運表現轉差、冬季旺季料不復去年勇

【09：38】創科 （00669） 股價造好，早段升半成高見102.4元，重上紅底股。

【09：37】內地連日限電限產，中國電力 （02380） 升逾4%；潤電 （00836） 升逾2%；龍源電力 （00916） 升逾5%。

【09：35】中電信 （00728） 績後偏軟，跌0.4%。中電信半年純利183億元人民幣，按年升3.1%，派中期息每股0.12元（折合約0.139523港元），去年同期無派中期息。

【業績｜高息電訊股】中電信：股價被低估會考慮回購等 上半年多賺3.1%至183億人幣 首派中期息0.12人幣、周息率逾11.8厘

【09：34】虎視傳媒 （01163） 復牌反彈一成，高見0.7元。虎視傳媒預期中期盈利600萬至650萬元人民幣，按年跌52%至56%。

【09：32】中國富強金融 （00290） 公布接獲主要股東江先資本（國際）管理通知，昨天以約7821.39萬元出售約2.74億股，即約29.98%股權予柳志偉而成為主要股東。中國富強金融股價早段升兩成，破頂高見0.395。

【09：32】泡泡瑪特 （09992） 開市後跌幅擴大至逾2%，低見18.2元。

【09：29】泡泡瑪特 （09992） 逆市低開近1%。

【盲盒經濟】市監局出台盲盒經營規範試行指引 不得向8周歲以下未成年人銷售盲盒

【09：27】中國華融 （02799） 發盈警，股價跌逾7%。中國華融預期中期虧損約188.78億元人民幣，去年同期純利1.58億元人民幣。

【華融盈警】華融料半年巨虧189億人幣 確認信用減值損失及公允值變動

【09：26】萬洲國際 （00288） 績後高開近1%。萬洲上半年生物公允價值調整前純利按年升30.1%至7億美元，生物公允價值調整後純利則升16.4%至7.6億美元，擬派中期息0.05元。

【業績｜豬肉股】萬洲上半年生物公允價值調整前純利按年升30% 息5仙 萬隆：下半年產品仍會調價

【09：21】恒生指數開報19995點，升165點。恒生科技指數升近1%，報4262點。美團 （03690） 反彈3%；阿里巴巴 （09988） 升近1%；滙豐 （00005） 升逾1%。

【騰訊700】騰訊據報擬出售絕大部分美團持股（第二版）

【螞蟻集團】富達下調螞蟻集團估值至700億美元 高位蒸發7成

【09：13】期指開報19997點，184點或0.9%。

【08：58】CTR HOLDINGS （01416） 、HYGIEIA GROUP （01650） 、虎視傳媒 （01163） 今早復牌。

【08：45】恒指黑期升幅略擴大至近125點。

【08：30】【新世界母企】鄭家純旗下周大福企業擬售澳洲能源公司 初步估值234億

【07：44】【盈喜盈警】現代牙科料上半年少賺約54%至63% 一文看清企業表現（不斷更新）

【07：42】恒指黑期升約106點，報19916點。道指期貨跌25點，報34093點。

【07：42】股王騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 、藥明生物 （02269） 、潤啤 （00291） 等將於今日公布業績。

【分析｜騰訊】騰訊8.17公布次季業績 市場看淡騰訊封城期間打機人數、仍未獲批新遊戲版號

【07：40】港股ADR收報19935點，升105點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報52.38元，較港收市價高0.53元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報304.24元，較港收市價高1.24元或0.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.81元，較港收市價高0.86元或近1%；美團 （03690） ADR折合報167.22元，較港收市價高2.72元或1.7%。

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【07：30】美國7月工業生產勝市場預期，反映經濟仍未完全陷入衰退，惟新屋開工量創一年半新低，顯示通脹推高房價對房屋市場帶來影響。美國兩大零售商沃爾瑪（Walmart）及家得寶（Home Depot）季績不俗，道指升幅擴大，納指跌幅收窄。道指收市升239點，報34152點；標指升8點，報4305點；納指跌25點或0.19%，報13102點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩