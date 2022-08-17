【ET開市直擊】傳騰訊沽美團點拆解 大市再震多次？（附Time code）

有外媒報道指，騰訊擬計劃減持全部或大部分持有的美團 （03690） 股份，涉及最多達240億美元，有消息指騰訊是滿足當地監管機構而沽美團，消息一出後美團急挫近一成，股價破底，一舉跌穿所有平均線；夜期跟美股升逾百點，美團ADR一度跌近一成，收市僅較港收市回升1.7%，北水轉淨流出19.6億元，為1個月來最大量淨流出，美團走勢凶險，會否拖累大市再震一次？獨立股評人盧嘉偉（Reed）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市況。

Time Code

00：12 - 美股焦點及上日表現

00：50 - 美股及外圍市況+港股ADR表現

02：15 - 亞太股市早段市況速報

02：42 - 美屋7月份新屋動工指數按年下跌 創2021年新低

03：55 - 美國經濟動力減 通脹較上月放緩美股反彈

06：40 - 美股以上下波動市為主 大幅建倉未是時機

07：50 - 港股上日市況速覽+北水盤路

10：25 - 中央擬對示範房企發債作無上限擔保 市場憧憬放寬至內地中小房企

12：30 - 大市牛皮窄幅上落 恒指料於19500-20500點上落

13：32 - 騰訊 （00700） 擬悉數減持美團 （03690） 市場擔心再有其他股份被騰訊沽售

15：52 - 騰訊 （00700） 清倉美團 （03690） 未有時間表 美團博反彈難見180元以上

20：15 - 港股開市早段市況速報

20：45 - 中國電信 （00728） 績後解讀 資金鏈防守性強來季料跑贏大市

24：53 - ET個股推介：中國聯通 （00762）

29：05 - 港股開市早段市況速報

29：41 - 觀眾問股：美團 （03690） 202元高位有貨點部署？

31：05 - 觀眾問股：美團 （03690） 240元重貨可守？

32：52 - 觀眾問股：中國電信 （00728） 今日買入宜短炒定長揸？

34：50 - 觀眾問股：中海油 （00883） 11.3元買入、F三星原油期 （03175） 8.5元有貨都蝕緊錢點算？

37：14 - 觀眾問股：吉利 （00175） 21元買入後係咁跌可返家鄉？

39：35 - 觀眾問股：華虹半導體 （01347） 現價入得過？

42：15 - 觀眾問股：快手 （01024） 幾錢可入？ 上望及止蝕價？

43：26 - 觀眾問股：海爾智家 （06690） 23.6元有貨 目標價及止蝕價？

44：15 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）有冇機會重上1000美元？

46：01 - 港股開市早段市況速報

45：55 - 創科實業 （00669） 走勢轉強現價可吸納？

48：50 - 消息股速報：萬洲 （00288） 、中國電信 （00728） 、香港中旅 （00308） 、港華智慧能源 （01083）

50：35 - 觀眾問股：現價追入萬洲 （00288） 係適當時機？

53：11 - 財經日誌提提你

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*港股能否守兩萬？重溫《開市追揸沽》拆解一周走勢*

責任編輯：何美澄