【職場熱話】打工仔轉新工三天 驚覺身邊同事全辭職 掙扎應否「跟大隊」

不少人也有轉職的經驗，最大的原因可能是找到一份更理想的工作，但也有時候，打工仔也會受一眾同事的影響而作出辭職決定。有網民於討論區表示，自己剛轉了新工，跟同事相處也沒有問題，惟一令他感到奇怪，是同事不斷將工作交給他接手。但當他工作至第三天時，才發現原來身邊的同事已經全部辭職。

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有天他跟同事食午餐時，同事問是否需要為他打辭職信，一起離開公司。網民就即追問為何他們要一起辭職，原因是老闆口講說要「work-life balance」，但事實會逼同事OT（超時工作），此舉令該網民掙扎應否跟大隊辭職。

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以上帖文一出，即引發大量回應，不過有逾一半以上的意見，也認為樓主應該留下來觀察一下情況才決定。

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有網友也分享自己的經驗指：「我試過跟大隊，絕對冇着數，純粹過癮。」



不少網友也認為如樓主跟風走，對他沒有「著數」：



「你跟他走了，他有任何後著幫你嗎﹖你們只是相識了三天，何必因為他來決定自己的其中一刻人生呢？最終都係份工好做不好做、是否喜歡做、是否需要『騎牛搵馬』，無需要因為不相干的人決定自己的任何事。」

「做一下先！辭職當然不滿意老闆，才說老闆壞話。可能你跟老闆夾得來呢！」

「做滿3個月才決定，工作不適合別人，不代表不適合你。」

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當然也有另一方意見，認為當同事全離職後，樓主工作量必大增，應「走為上著」：



「舊人全部走了，留下來只會做死。」

「你只工作3天，要走不是難事，底也不會花，好過做數個月才辭職。有同事走的話，公司一定不夠人手，既然是這樣，何必苦了自己?」



「給自己一星期時間，上網找找下一份工，同時看看公司有沒有積極去請新人填補空缺，如果發覺現時間公司懶懶閒，明顯係無心請人無心改變工作環境，我覺得都係早走早著好過。」



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記者：陳詠妍