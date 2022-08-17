【理財智慧】保險公司如果倒閉 保單何去何從?

如果有留意保險業的新聞，都會知道泰加保險已糾纏多月，包括拒絕的士保險、被禁止外幣交易、董事被撒換等事件，最終泰加保險在7月15日被保監局以未能符合償付能力要求下提出清盤，其清盤令下也涉及幾宗訴訟，包括董事被索償失職。雖然泰加的主要業務以普通保險（General Insurance）為主，但其清盤也引起不少投保人擔心，如果投保後保險公司倒閉，對於人壽保單會有甚麼影響？

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泰加保險現時投保人

根據現時的公開資料顯示，保監會現時代為處理仍有效的保單，所有仍生效的保單，將會繼續有效的，直到投保期結束為止（普通保險（General Insurance）大多以一年期為止）。至於的士保險業務，現時有不少「中字輩」保險公司都開始承保，故此不會出現「有的士無第三保」的情況出現。即使有任何申索，投保人也可以以正常途徑索賠。所有的賠償由不同的法定機構承擔，例如汽車保險由香港汽車保險局承包、勞保由保險公司（僱員補償）無力償債管理局承包。

保險公司要有儲備金

與銀行受銀監會監督類似，保險公司也受到保監會監察。保監會要求持牌的保險公司需要留有一筆償付準備金、充足股本等，即保險公司需存留一筆錢用於投保人索賠，以避免出現倒閉或資不抵償的風險。再者，在香港而言，不少人壽保險公司曾出現併購或收購，但未曾有任何人壽保險公司曾出現破產的情況；再者，保監會對於投保人也有足夠保障，投保人如果有任何對持牌人或保單有任何意見或投訴，可以直接向保監局提出。

如果不幸倒閉

當然保險公司也都會有倒閉的風險，畢竟「凡事唔係絕對」，因此在投保前都要留意保險公司的償付能力，首先可以參考不同獨立機構的評分，不少保險公司都會邀請三大評級機構為公司評分，以增加投保人的信心，獨立的評級有助投保人選擇一間具穩健財政的保險公司。除此以外，參考泰加保險的事件，保監會在保險公司出現危機的情況下，會介入保險公司業務，包括安排其他保險公司接管或轉讓保單，甚至有專門機構處理索償，因此作為投保人無需過份擔心。

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記者：陳佳恩