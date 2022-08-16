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【美股焦點】東南亞小騰訊SEA現插12%　次季經調整虧損擴大、撤回全年電商業務指引

股市 22:38 2022/08/16

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【美股焦點】東南亞小騰訊SEA次季經調整虧損擴大、撤回全年電商業務指引

「東南亞小騰訊」SEA（美：SE）公佈次季業績，期內營收29億美元，按年增長29.0%是近5年來最慢增長；經調整LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）5.06億美元，差過預期的蝕4.82億美元，較上年同期虧損2411.1萬美元大幅擴大。Sea撤回對 2022 年電商的預測。

SEA現跌12.3%，報78.88美元。

騰訊 （00700） 有份投資、東南亞電商Shopee（蝦皮）母企SEA早在5月份已將其全年電子商務收入預期由89億美元下調至85億美元，原因是疫情解封後消費者減少網上購物，潛在經濟衰退讓需求轉向必需品。

按業務劃分，SEA次季電商營收17.49億美元，按年增長51.4%；總訂單為20億，按年增長41.6%；商品交易總額（GMV）為190億美元，按年增長27.2%。

遊戲部門Garena營收跌12.1%

隨著熱門手機遊戲 Free Fire成熟，遊戲部門 Garena上季收入按年下降12.1%至9.00億美元，略高於預期的 8.276 億美元。季度活躍用戶數達6.193億，按年下降14.6%；季度付費用戶達5610萬，付費用戶比例為9.1%，低於去年同期的12.7%。

SEA數碼金融服務業務 SeaMoney收入增至 2.79 億美元，按年增214.4%，其中，移動錢包支付總額達57億美元，較上年同期增長35.7%。

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責任編輯：李哲毅

美股 Sea Limited（美：SE） 東南亞 遊戲

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