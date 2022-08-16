【螞蟻集團】富達下調螞蟻集團估值至700億美元　高位蒸發7成

原計劃2020年上市的螞蟻集團最終告吹，公司估值持續被大行下調。彭博消息指，富達投資5月底再度下調螞蟻集團估值至700億美元，僅為該行當初上市前對公司估值不足三分之一，貝萊德3月份亦同樣下調對螞蟻之估值。

1500億美元估值為重要關口

富達投資在2020年螞蟻上市計劃被監管當局叫停前，估計其市值高達2350億美元，但到去年6月已下調至780億美元，今次再下調其估值逾10%至700億美元。

貝萊德今年3月亦將螞蟻集團估值由1740億美元降至1510億美元；普徠士（T. Rowe Price）去年給予螞蟻1890億美元估值，截至今年5月已降至1120億美元，下調幅度約40%。

市場消息指，包括華平投資，加拿大養老基金投資公司，Silver Lake及淡馬錫控股在內的投資者，4年前是在螞蟻集團估值達1500億美元的時候投資該公司，故1500億美元估值對螞蟻是重要關口。

螞蟻集團、貝萊德及普徠士均對消息不予評論。

投資者 估值（億美元） 富達投資 700 普徠士 1120 Baillie Gifford 1220 貝萊德 1510

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編輯：葉志偉