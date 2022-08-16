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【天齊鋰業9696】南韓股民趁Tesla回彈急沽出　天齊鋰業成新寵兒

Hot Talk 21:39 2022/08/16

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據南韓委託結算院周一（16日）數據，南韓散戶投資者在過去一個月拋售電動車Tesla特斯拉（美：TSLA）股票，同時大量購入鋰生產商天齊鋰業 （09696） （深：002466）股票。

該院數據顯示，在7月12日至8月12日期間，南韓個人投資者淨賣出價值約3.2億美元的特斯拉股票。

特斯拉股價去年下半年高見近1200美元，隨着美國科技股暴跌，特斯拉今年6月亦曾跌至600多美元水平，該股近日反彈至逾900美元，南韓散戶就賣出特斯拉股票。

在南韓境外股票當中，南韓散戶首選是天齊鋰業，過去一個月，天齊鋰業的淨購買量逾1.5億美元。在深圳證券交易所，天齊鋰業的股價從2020年底的39.27元人民幣，升至今日的116.68元人民幣，升接近2倍，該公司上月以82港元在港上市，今收報87.3港元。

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【TSLA】Tesla馬斯克為中國網信辦雜誌撰文　「能源革新事業中，中國企業將是不可忽視的力量」（附全文）

 

編輯：胡學能

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股票 港股 美股 A股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 天齊鋰業（09696） 電動車 Tesla 深圳證券交易所

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