【天齊鋰業9696】南韓股民趁Tesla回彈急沽出　天齊鋰業成新寵兒

據南韓委託結算院周一（16日）數據，南韓散戶投資者在過去一個月拋售電動車Tesla特斯拉（美：TSLA）股票，同時大量購入鋰生產商天齊鋰業 （09696） （深：002466）股票。

該院數據顯示，在7月12日至8月12日期間，南韓個人投資者淨賣出價值約3.2億美元的特斯拉股票。

特斯拉股價去年下半年高見近1200美元，隨着美國科技股暴跌，特斯拉今年6月亦曾跌至600多美元水平，該股近日反彈至逾900美元，南韓散戶就賣出特斯拉股票。

在南韓境外股票當中，南韓散戶首選是天齊鋰業，過去一個月，天齊鋰業的淨購買量逾1.5億美元。在深圳證券交易所，天齊鋰業的股價從2020年底的39.27元人民幣，升至今日的116.68元人民幣，升接近2倍，該公司上月以82港元在港上市，今收報87.3港元。

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編輯：胡學能